돌풍의 소노, LG 꺾고 창단 첫 챔피언결정전 진출

▲ 27일 고양 소노 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프 3차전 고양 소노와 창원 LG 경기. 소노 케빈 켐바오가 슛을 하고 있다.

돌풍의 고양 소노가 프로농구 정규리그 1위이자 디펜딩 챔피언인 창원 LG를 완파하고 사상 처음으로 챔피언결정전 무대를 밟습니다.소노는 오늘(27일) 고양소노아레나에서 열린 2025-2026 LG전자 프로농구 4강 플레이오프(PO·5전 3승제) 3차전 홈 경기에서 LG를 90대 80으로 꺾었습니다.원정에서 열린 1, 2차전을 모두 쓸어 담으며 기세를 올렸던 소노는 안방에서도 승리를 추가, 시리즈 전적 3전 전승으로 결승 티켓을 거머쥐었습니다.2023년 창단 이후 처음으로 플레이오프 무대를 밟은 소노는 6강에서 서울 SK를 3연승으로 완파한 데 이어, 4강에서도 '1위' LG마저 한 판도 내주지 않고 물리치는 기염을 토했습니다.반면 지난 시즌 창단 28년 만에 첫 챔프전 우승을 차지했던 정규리그 1위 LG는 이번 시리즈에서 단 1승도 거두지 못한 채 무릎을 꿇었습니다.올 시즌 정규리그에서 단 한 번의 3연패도 허용하지 않았던 LG였기에 4강 PO에서의 '3전 전패 탈락'은 더욱 뼈아팠습니다.소노는 챔피언결정전에서 부산 KCC와 안양 정관장 대결의 승자와 맞붙습니다.두 팀은 현재 1승 1패로 팽팽하게 맞서있습니다.앞선 두 경기에서 후반 끈질긴 뒷심으로 역전극을 연출했던 소노는 이날 초반부터 화력을 집중하며 수월하게 경기를 풀어갔습니다.소노는 1쿼터에만 3점 슛 10개를 시도해 5개를 꽂아 넣는 외곽 화력을 선보이며 주도권을 잡았습니다.소노는 에이스 이정현이 17점을 올리며 중심을 잡았고, 켐바오가 17점 7리바운드 7어시스트로 활약을 펼치며 승리를 견인했습니다.여기에 이재도(14점), 강지훈, 이근준(이상 12점), 네이던 나이트(10점 6어시스트)까지 두 자릿수 득점을 기록하는 가공할 만한 화력을 과시했습니다.반면 LG는 유기상이 3점 슛 5개를 포함해 18점을 올리며 고군분투했으나, 팀의 완패를 막기엔 역부족이었습니다.(사진=연합뉴스)