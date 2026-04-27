윤석열 '내란 우두머리' 2심 시작…내란전담재판부법 위헌 공방

▲ 윤석열·김용현·조지호·김봉식

12·3 비상계엄과 관련한 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 항소심이 1심에서 무기징역이 선고된 지 67일 만에 시작됐습니다.서울고법 내란전담재판부인 형사12-1부(이승철 조진구 김민아 고법판사)는 오늘(27일) 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 항소심 첫 공판준비기일을 열었습니다.재판부는 공판 시작과 함께 최근 김 전 장관 측으로부터 '내란·외환·반란 범죄 등의 형사절차에 관한 특례법'(내란전담재판부법)에 대한 위헌법률심판 제청 신청을 접수했다고 밝혔습니다.재판부는 "절차 협의를 위해 준비기일은 예정대로 진행했다"면서도 "위헌법률심판 제청 신청은 이른 시일 내 결정하겠다"고 설명했습니다.김 전 장관 측 변호인은 "재판부 구성에 관한 문제를 스스로 판단하는 것 자체가 자기모순"이라며 "기각한다면 헌법소원을 제기할 것"이라고 주장했습니다.공판준비기일에는 피고인 출석 의무가 없어서 윤 전 대통령도 이날 법정에 나오지 않았습니다.피고인 가운데 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관과 목현태 전 서울경찰청 국회경비대장만 법정에 출석했습니다.조은석 특별검사팀과 변호인단은 입증 계획을 조율하면서 이른바 '노상원 수첩'과 관련한 증인 채택 여부를 두고 공방을 벌이기도 했습니다.앞서 특검팀은 노상원 전 국군정보사령관의 수첩을 근거로 비상계엄이 2023년 10월 이전부터 기획됐다고 주장했는데, 1심은 수첩 내용의 신빙성이 낮다고 판단한 바 있습니다.이날 특검팀 관계자는 "12·3 비상계엄 모의 시점, 준비 시기를 입증하기 위해 해당 수첩을 감정한 대검찰청 문서 감정관 등을 증인으로 신청하겠다"고 밝혔습니다.이에 김 전 장관 측 변호인은 "특검의 영향력 아래에 있는 사람이 감정 결과와 다른 내용을 증언한다고 해서 그 신비성이 얼마나 되는지 의문"이라며 "증거 가치가 인정되기 어려운 증인"이라며 증인 채택 기각을 요청했습니다.재판부는 다음 달(5월) 7일 준비기일을 속행해 증거조사 순서, 방법을 구체화하겠다고 밝혔습니다.이를 위해 양측에 증거조사 필요성을 구체적으로 소명해달라고 요청했습니다.윤 전 대통령은 김 전 장관 등과 공모해 국헌을 문란하게 할 목적으로 12·3 비상계엄을 선포해 폭동을 일으킨 혐의를 받습니다.앞서 1심은 윤 전 대통령의 혐의 대부분을 인정하며 무기징역을 선고했습니다.내란 중요임무 종사 등 혐의를 받는 김 전 장관에겐 징역 30년, 노 전 사령관에겐 징역 18년을 선고했습니다.조지호 전 경찰청장은 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장은 징역 10년, 목현태 전 국회경비대장은 징역 3년을 각각 선고받았습니다.1심 재판부는 김용군 전 제3야전군사령부 헌병대장(대령)과 윤승영 전 수사기획조정관에게는 내란을 공모했다고 볼 증거가 부족하다며 무죄를 선고했습니다.