이란 외무장관 순방 특별기 동체에 적힌 '미나브168'

▲ 이란 외무장관이 탄 특별기 동체에 쓰인 '미나브168'

이란 외무장관이 현지시간 24일, 파키스탄을 '깜짝' 방문하면서 타고 온 메라즈항공 특별기의 동체에 적힌 '#미나브168'(Minab168)이라는 영문 문구가 관심을 끌었습니다.이 문구는 미국과 이스라엘이 이란을 공격한 첫날인 2월 28일 오전 이란 남부 호르모즈간주에 있었던 샤자레 타이예베 초등학교 오폭 사건의 희생자를 추모하는 의미입니다.이 문구 아래엔 페르시아어로 '미나브 학교 아이들을 기억하며'라는 글귀가 적혔습니다.미군이 이 초등학교를 군시설로 오인, 토마호크 미사일을 발사해 당시 수업 중이던 여자 초등학생과 교직원 등 168명이 숨졌습니다.사망자 중 100명 이상이 초등학생이었습니다.미군은 초기에 이 같은 인도적 참사를 부인했지만 오폭이라는 정황이 속속 드러나자 현재 진상을 자체 조사 중입니다.이 메라즈항공 특별기는 이달 11일 미국과 1차 협상 때도 이란 대표단을 싣고 파키스탄에 왔었습니다.당시 이 특별기 좌석마다 미나브 초등학교 참사 희생자의 영정이 하나씩 놓여있었습니다.전쟁 두 달 동안 이란은 이 오폭 사건을 상기하는 추모 행사를 이어오면서 국제사회에 전쟁의 참상을 호소하는 한편 미국과 이스라엘에 대한 적개심으로 내부 결속을 다지고 있습니다.(사진=타스님뉴스 캡처, 연합뉴스)