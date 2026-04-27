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LG 마무리 투수 유영찬, 오른쪽 팔꿈치 수술 예정

전영민 기자
작성 2026.04.27 19:33 조회수
LG 마무리 투수 유영찬, 오른쪽 팔꿈치 수술 예정
▲ LG 트윈스 유영찬

11세이브로 세이브 부문 단독 1위에 오른 프로야구 LG 트윈스 마무리 우완 투수 유영찬(29)이 우측 팔꿈치 부상으로 수술대에 오릅니다.

LG는 오늘(27일) "유영찬이 국내 병원 3곳에서 실시한 진료 결과 우측 팔꿈치 주두골 피로골절로 인한 핀 고정술이 필요하다는 진단 소견이 나왔다"며 "추후 일본 요코하마 미나미공제 병원에서 진료 후 수술병원을 결정할 예정"이라고 밝혔습니다.

유영찬은 지난 24일 두산 베어스전에서 오른쪽 팔꿈치 통증을 호소한 뒤 교체됐습니다.

4-1로 앞선 9회초 등판해 선두 타자 강승호를 삼진으로 돌려세운 유영찬은 오른쪽 팔꿈치에 통증을 느껴 마운드에서 내려왔습니다.

유영찬은 25일 병원에서 1차 기본 검진을 했고, 이날 다른 병원에서 추가 검사를 받았습니다.

수술이 불가피하다는 진단이 나오면서 유영찬의 장기 이탈이 불가피해졌습니다.

통합 우승 2연패를 노리던 LG로선 악잽니다.

유영찬은 이번 시즌 13경기 1패 11세이브 평균자책점 0.75를 작성했습니다.

지난 21일 한화 이글스전에선 역대 최소 경기 10세이브 타이기록을 세웠습니다.

(사진=LG 트윈스 제공, 연합뉴스)
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