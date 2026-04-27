[날씨/XR] '돌풍·벼락·싸락우박' 동반 비…종일 '서늘'

오늘(27일) 중부 지방을 중심으로 건조함을 달래주는 비가 내리고 있습니다.



비는 내일까지 이어지겠고요, 특히 오늘 밤사이 비가 내리는 동안은 돌풍과 벼락을 동반하거나 우박이 떨어질 수 있어서 주의하셔야겠습니다.



예상되는 비의 양을 보겠습니다.



수도권에 5에서 30mm, 강원 내륙과 산지에 5에서 20mm, 강원 동해안과 충청권에는 5에서 10mm의 비가 예상되고요.



특히 기압골이 통과하는 오늘 밤사이에 가장 요란한 비가 예상돼 늦은 시간에 귀가하신다면 안전사고에 각별히 주의를 해 주셔야겠습니다.



충청권의 비는 내일 새벽에 대부분 그치겠고요.



수도권은 내일 오후까지, 강원권은 내일 저녁까지 산발적으로 비가 이어지겠습니다.



이어서 위성 영상도 살펴보겠습니다.



지금 보시는 것처럼 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나고 있고요.



내일도 중부 지방은 이 기압골의 영향을 받다가 차츰 벗어나겠고, 남부 지방도 대체로 흐리겠습니다.



또 내일 전국적으로 바람도 강하게 불겠습니다.



밤사이 구름이 이불 역할을 하면서 아침 기온은 크게 떨어지지 않겠습니다.



서울이 12도가 예상되고, 낮 기온은 서울이 17도, 충주가 16도로 중부 지방을 중심으로 종일 서늘하겠습니다.



수요일인 모레부터는 하늘이 차츰 맑아지면서 낮 기온도 갈수록 다시 오르겠습니다.



주 후반에는 일교차 큰 봄 날씨가 예상됩니다.



(남유진 기상캐스터)