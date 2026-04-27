[단독] 정부 기관·은행까지?…'사적 보복' 정보 유출 수사 확대

<앵커>



저희가 집중보도 해드렸던 '사적 보복 테러 조직'에 대한 속보입니다. 경찰은 이 조직이 배달의민족 말고도 다른 기관에서 개인정보를 빼낸 정황을 확인하고 그동안 수사해 왔는데요. 최근 경찰이 정부 부처와 시중 은행 여러 곳을 압수수색한 걸로 확인됐습니다.



김규리 기자가 단독 취재했습니다.



<기자>



현관문에 오물을 뿌리는 등 이른바 사적 보복 테러를 대행한 범죄조직 수사에 속도를 내고 있는 서울 양천경찰서.



경찰이 지난 23일 법원으로부터 압수수색 영장을 발부받아 임의 제출 형식으로 자료를 받고 있는 기관과 업체가 40여 개에 달하는 걸로 확인됐습니다.



해당 범죄조직이 위장 취업을 통해 개인정보를 빼냈던 배달의민족 외에도 이들 기관의 개인정보 유출을 시도한 정황을 포착하고 사실관계 확인에 나선 겁니다.



SBS 취재 결과 압수수색 대상엔 행정안전부와 국토교통부, 국민건강보험공단 등 정부 기관들이 포함된 걸로 파악됐습니다.



사적 보복 일당이 테러를 홍보하고 행동대원들을 모집했던 텔레그램 방입니다.



실제로 이 방에서는 "번호로 주소 가능" "등본, 가족관계, 4대보험까지 가능" "차적조회 가능"이라며 테러를 의뢰하라고 홍보하는 모습을 보이기도 했습니다.



경찰은 행안부가 관리하는 개인정보, 국토부가 관리 중인 차량 등록 정보, 국민건강보험공단이 취급하는 각종 보험 관련 정보 등이 실제로 유출됐는지 확인하는 데 주력하고 있습니다.



앞서 경찰은 사적 보복 테러 사례들을 확인하는 과정에서 해당 조직이 배달의민족이 보유한 개인정보와는 다른 정보들을 사용한 정황을 확인했습니다.



이어 검찰에 송치한 해당 테러 조직 윗선 3명을 상대로 다른 기관들과 업체들의 정보를 빼내려고 시도했다는 취지의 진술을 확보한 걸로 알려졌습니다.



정부 기관들과 함께 대형 시중 은행들을 비롯한 금융기관 20여 곳, 통신사, 택배 배송업체 10여 곳 등이 압수수색 대상에 포함된 걸로 확인됐습니다.



경찰 수사 과정에서 배달의민족 외에 다른 기관의 개인정보가 유출된 사실이 확인되면 수사 파장은 더욱 커질 전망입니다.



(영상취재 : 김한결, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 강유라·한흥수)