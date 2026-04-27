"학교장이 허락했다고?" 경악…학생들 모여 '뻐끔'

<앵커>



충북의 한 고등학교에 학교장이 사실상 용인한 흡연구역이 있었고, 학생들이 이곳에서 담배를 피우다 불이 났다는 소식, 어제(26일) 전해드렸습니다. 교육청이 오늘 현장 조사에 나선 가운데, 이 학교에 비슷한 흡연구역이 또 있는 것으로 확인됐습니다.



보도에 조민기 기자입니다.



<기자>



충북 제천의 한 특성화고등학교.



지난 23일 학생들이 교내에서 담배를 피우다 불이 났는데, 평소 그 공간을 교장과 학생들이 흡연 구역으로 이용해 왔다는 어제 SBS 보도 이후 충북교육청이 오늘 현장 조사에 나섰습니다.



교육청 관계자는 "흡연 구역이 마련된 경위와 화재 장면을 촬영한 학생에게 언성을 높인 이유 등에 대해 교장에게 소명서 제출을 요구했다"고 설명했습니다.



교육청은 교장의 소명서를 살펴본 뒤 필요할 경우 감사 절차를 진행하겠다는 방침입니다.



오늘 오후엔 불을 낸 학생 2명에 대한 학교 차원의 징계 논의도 이뤄졌습니다.



학교 관계자는 "1차 결론은 났지만, 결과를 외부에 공개할 순 없다"고 밝혔습니다.



또, 학생들을 대상으로 화재 대피 요령과 함께 흡연 예방 교육도 실시했다고 설명했습니다.



[A학교 학생 : 예방 교육 (영상) 같은 거 봤어요. 남자가 여자보다 (담배를) 더 많이 피운다, 피우면 폐암 걸린다, 이런 거….]



하지만 오늘도 또 다른 흡연구역으로 지목된 교내 공터에서 학생들이 담배를 피웠다는 제보가 들어왔습니다.



[A학교 학생 : 전이랑 똑같이 4명, 3명 이렇게 무리 지어서 다니면서 쓰레기장 쪽에서 담배 피우고 오고, 근데 선생님들은 그냥 알면서도 모르는 척하고.]



화재 영상을 찍은 학생은 평소 흡연하는 학생으로부터 폭행을 당할 뻔하기도 해, 학교 측이 두 학생을 분리 조치했습니다.



[A학교 학생 : (동급생이) '너 장난치냐, 너 뉴스에 왜 제보하냐'이러면서 저한테 주먹질을 이렇게 했어요. 제가 그때 뒤로 확 뺐어요.]



교육청은 현장 조사와는 별도로 또 다른 교내 흡연 구역과 학생 보호 조치 적절성에 대해서도 조사하기로 했습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 이종정)