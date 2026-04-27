챗 GPT, 도쿄대 입학시험서 '수석합격' 점수…2년 만에 성적 급상승

▲ 챗GPT

오픈AI의 챗GPT가 올초 시행된 일본 도쿄대와 교토대의 입학시험 문제를 푼 결과 수석 합격에 필적하는 점수를 올렸다고 교도통신이 오늘(27일) 보도했습니다.GPT-5.2가 올해 도쿄대 입학시험(만점 550점)에서 얻은 점수는 계열별로 문과 452점, 이과 503점이었습니다.이는 올해 도쿄대가 발표한 수험생의 최고점수인 문과 434점, 이과 453점을 상회하는 수준입니다.특히 수학 과목은 만점을 획득했습니다.GPT-5.2는 교토대의 경우도 법학부 시험에서 771점, 의학과에서 1천176점을 각각 얻어 실제 합격자 최고점을 크게 웃도는 넘는 성과를 냈습니다.이번 분석을 실시한 일본의 AI 벤처 기업 라이프프롬프트에 따르면, 2024년에는 당시 최신 모델인 챗GPT-4가 도쿄대 입학시험에서 합격 최저점에도 못 미치는 점수를 냈고 2025년에는 GPT-o1이 겨우 합격 최저 점수를 넘긴 수준이었습니다.2년 만에 불합격에서 수석 합격으로 점수가 급상승한 겁니다.니혼게이자이신문도 오픈AI(GPT-5.2)와 함께 앤트로픽(클로드 오퍼스4.5), 구글(제미니 3 프로 프리뷰)의 최신 AI 모델에 도쿄대와 교토대 입학시험을 풀게 한 결과 모두 우수한 점수를 올렸다고 전했습니다.다만 오픈 AI는 수학 등 이공계 과목에 특히 강했고 구글은 국어와 역사에서 상대적으로 높은 점수를 얻는 등 모델 특성에 따라 다른 강점을 보였다고 덧붙였습니다.