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경기 '극저신용대출 2.0' 내달 6일부터 2차 접수

최호원 기자
작성 2026.04.27 17:26 조회수
극저신용대출 2.0 (사진=경기도 제공, 연합뉴스)
▲ 극저신용대출 2.0

경기도는 다음 달 6일부터 '극저신용대출 2.0' 2차 접수를 시작한다고 27일 밝혔습니다.

극저신용대출 2.0은 19세 이상 저신용(신용평점 하위 10% 이하) 도민 등을 대상으로 10년 만기 연 1% 저금리로 50만~200만 원 대출을 지원하는 사업입니다.

기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족은 신용평점 하위 20%까지 신청할 수 있습니다.

2차부터는 경기민원24 누리집을 통한 온라인 접수와 함께 디지털 취약계층을 위해 전화 예약 방식을 도입합니다.

전용 콜센터(☎ 1800-6537)로 예약 후 경기도 서민금융복지지원센터나 주소지 행정복지센터를 방문해 신청하면 됩니다.

앞서 지난 2월 11일 실시한 1차 접수(2천200명)는 30분 만에 조기 마감됐고 적격 심사를 거쳐 1천618명에게 평균 127만 원을 대출했습니다.

대출 신청자는 의무적으로 재무 진단과 컨설팅을 받아야 하며, 대출 이후에는 경기도 서민금융복지지원센터를 통해 고용 및 복지 서비스 연계 등 지원을 받게 됩니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
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