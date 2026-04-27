임태희, 경기교육감 재선 도전…"대입 개혁 마무리"

▲ 임태희 경기도교육감

임태희 경기도교육감은 27일 경기 수원시 도교육청 광교청사에서 기자간담회를 열고 재선 출마를 공식 선언했습니다.임 교육감은 "제가 출마를 결심한 것은 첫째는 교육의 중점을 오로지 학생들의 미래에 두기 위해서이고, 둘째는 우리 교육을 정치로부터 차단하는 탈정치화를 이루기 위해서이며, 가장 중요한 셋째는 제가 시작한 대입 개혁을 제가 마무리하는 게 맞는다고 생각해서이다"라고 출마의 변을 밝혔습니다.교육의 정치적 중립성과 대입 개혁에 대한 구체적인 방향성도 제시했습니다.그는 "우리 교육에 알게 모르게 정치가 개입할 소지가 있는데 저 스스로가 정치적으로 접근하지 않으려고 했고 앞으로도 정치와 거리를 둘 것이며, 대입 개혁과 관련해서는 그동안 구체적인 대안들을 준비해왔고 생활기록부 개편과 서·논술형 평가 도입 등 크게 2가지 방향으로 추진하겠다"고 덧붙였습니다.현장 교사들을 위한 보호 대책 강화도 약속했습니다.임 교육감은 교육활동 침해에 대한 추가 공약을 묻는 말에 "교육활동 침해 사례 발생 시 문제를 일으킨 학생과 교사를 즉시 분리 조치하겠다"면서 "현재 최대 900만 원으로 제한된 교사 치료비를 교사가 완전히 회복되기까지 전액 지원하는 것으로 바꾸겠다"고 답했습니다.임 교육감은 임기 중 가장 대표적인 성과로는 인공지능(AI) 기반 교수학습 플랫폼인 '하이러닝', AI 서·논술형 평가 시스템 도입 등 AI 기술을 교육에 적극적으로 도입한 것을 꼽았습니다.임 교육감은 오는 28일 예비후보 등록을 할 예정입니다.예비후보로 등록하면 교육감 직무가 정지되며 김진수 제1부교육감이 대행을 맡습니다.(사진=경기도교육청 제공, 연합뉴스)