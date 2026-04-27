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한국정책학회 학술 대회…"AI 인프라 제대로 작동 위해선 시장 구조 전면적 바뀌어야"

김수영 기자
작성 2026.04.27 17:15 조회수
한국정책학회 학술 대회…"AI 인프라 제대로 작동 위해선 시장 구조 전면적 바뀌어야"
▲ AI

지난 24일 AI 대전환 시대의 정책거버너스 혁신, 노동과 산업, 과학기술혁신이라는 주제로 한국정책학회 춘계학술대회가 열렸습니다.

최근 AI는 단순히 인간의 노동을 보조하는 수준을 넘어, 지식과 판단을 포함한 인간의 정신노동 자체를 수행하거나 대체할 수 있는 기술로 발전하고 있고, 여기에 로봇 기술이 결합된 이른바 '피지컬 AI'(Physical AI)의 발전은 인간의 육체노동까지 대체할 가능성도 있는 가운데, 학술대회에서는 인공지능(AI) 대전환 과정에서 양극화가 심화할 것이라는 지적과 함께 이를 해결하기 위해서는 정부의 적극적 역할이 필요하다는 주장이 나왔습니다.

이석환 한국정책학회장은 "모든 영역에서 AI가 기본 인프라 다 들어와 있는데, 이 인프라가 제대로 작동하기 위해서는 결국 산업구조, 시장구조, 혁신 생태계가 전면적으로 바뀌지 않으면 큰 재앙으로 다가올 수 있다"고 지적하고 AI 접근성의 문제 등 해결하기 위해선 "정부의 역할이 이제는 작은 정부에서 큰 정부로 이동하는 논의가 시작할 수밖에 없다"고 말했습니다.

이번 학술대회에는 학국경제학회, 심리학회, 정보과학회, 정치학회 등 국내 학술 단체장들이 참석했습니다.

(사진=연합뉴스)
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