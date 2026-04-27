스윙스, 영화 제작 준비 중…"주인공은 양홍원, 임팩트 셀 것"

래퍼 스윙스가 연기 활동에 이어 독립 영화 제작에 나선다고 밝혔다.



스윙스가 운영하는 유튜브 채널 '에겐남 스윙스'에서 후배 래퍼 양홍원, 노엘이 출연해 대화를 나누는 모습이 공개됐다. 양홍원과 노엘은 스윙스가 이끄는 인디고 뮤직과 전속계약을 연장하며 신인시절부터 이어온 의리를 지킬 예정이다.



이날 스윙스는 "독립 영화 한편 만들고 있는데 대본은 거의 다 나왔다. 1년 가까이 썼고 이제 촬영에 들어갈 예정"이라며 제작 상황을 설명했다. 이어 "출연 배우도 섭외했다"고 밝혀 관심을 모았다.



스윙스의 새 영화 출연자는 다름 아닌 래퍼 양홍원이었다.



양홍원은 출연 제의를 받은 당시를 떠올리며 "아이스크림 사러 나갔다가 스윙스 형 전화를 보고 다시 연락했는데, '영화 하나 만들고 있는데 할래?'라고 하더라. 그 때 느낌이 '쇼미더머니 처음 나갈래?' 하는 것처럼 부담도 되고 긴장되는 느낌이었다."고 솔직한 심정을 전했다.



이에 대해 스윙스는 "기존의 양홍원과는 다른 모습을 보여줄 역할"이라며 "비중도 있고 임팩트가 강할 것"이라고 자신감을 드러냈다. 이어 "대본이 완성되면 전달할 예정이며 공개도 생각보다 빠를 것"이라고 덧붙였다.



스윙스는 양홍원, 노엘과의 인연에 대해서도 언급했다. 그는 "셋이서 힘든 시간도 많이 보냈고, 같은 인디고뮤직 식구들"이라며 "정말 자랑스럽다"고 애정을 드러냈다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)