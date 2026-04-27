강훈식 "고유가 피해지원금 차질 없이 집행…매점매석 엄벌"

▲ 강훈식 대통령비서실장이 지난 24일 청와대 기자회견장에서 비상경제 상황 관련 브리핑을 하고 있다

강훈식 대통령 비서실장은 취약계층의 신청이 시작된 고유가 피해지원금의 집행에 만전을 기하라고 청와대 참모들에게 주문했습니다.강 실장은 수석보좌관 회의를 주재하고 "취약계층을 대상으로 한 지원금이 차질 없이 집행될 수 있도록 관계부처와 지방정부 간 협력해달라"며 이같이 당부했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했습니다.강 실장은 또 "선불카드 물량 부족 등 과거 지급 과정에서의 혼란이 재발하지 않도록 하라"며 철저한 사전 준비와 신속한 집행을 지시했습니다.이날(27일) 회의에서는 중동 전쟁으로 인한 에너지 수급 위기 상황에서 발생하는 매점매석 등 불공정 행위에 대한 질타도 있었습니다.강 실장은 "전반적으로는 질서가 유지되고 있으나 일부에서는 돈벌이를 목적으로 한 반사회적 행태가 일어나고 있다"고 지적했습니다.이어 "위기 상황을 악용한 불공정 행위에 대한 점검을 지속해서 강화하고 위반 행위에 대해서는 신속한 수사와 엄중한 처벌, 최대 수준의 행정 제재 등 강력히 대응해 나가겠다"고 밝혔습니다.강훈식 비서실장은 또 6월 지방선거를 앞두고 "선거에 영향을 미칠 수 있는 행위는 일절 하지 말아야 한다"면서 선거 중립을 당부하기도 했습니다.강 실장은 "공직자의 선거 관여 행위는 선거의 공정성과 국민의 신뢰를 훼손할 수 있다"면서 6월 지방국무위원들과 청와대 참모들을 향해 각별한 주의를 당부했습니다.이어 민정수석실을 포함, 경찰 등 관계기관에도 공직자의 선거법 위반 행위가 발생하지 않도록 철저한 관리를 주문했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)