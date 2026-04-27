[여담야담] 김부겸 "나를 회초리로" vs 추경호 "보수 심장 지킨다"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이용우 더불어민주당 원내부대표, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 양만희 SBS 논설위원
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● 김부겸 vs 추경호 대결~● '불출마' 이진숙, 보선행?
이용우 / 더불어민주당 의원
"대구 민심, 홀대받고 있다는 불만 고조…민주당, 김부겸 지원 의지"
"국민의힘, '내란 재판 피고인' 추경호 공천? 심각"
"'추경호 공천' 장동혁, 김용 공천 언급 온당한지 되묻고 싶어"
김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"추경호·이진숙 '원 팀', 선거에 도움 될지 의문…중도층 안 좋아할 것"
"이진숙, 보수 재건 진정성 있다면 대구 아닌 '험지'로 나가야"
"추경호, 이제라도 '장동혁 차별화' 노선으로 가야 승리 가능"
양만희 / SBS 논설위원
"정청래, 민주당 대신 '후보 김부겸' 인물 내세우는 전략"
"장동혁, 이번 주 현장 방문 일정 없어…위치 옹색해지고 있어"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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