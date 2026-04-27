[인터뷰] 박수현 "정진석, 보선 출마 않을 것…변화 선택한 뜻 받들어 충남을 AI 수도로"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 박수현 민주당 충남도지사 후보

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● 박수현 더불어민주당 충남지사 후보 인터뷰



"후보 선출 배경, '변화' 원하는 당원들의 흐름에 올라 있을 뿐"

"모레 의원직 사퇴‥더 큰 책임지기 위함이지만, 임기 못 채워 송구"

"충남을 AI 수도로 만들 것…AI 산업 혁신-AI 기본 사회로의 '대전환'"

"양승조 '복지 충남'·김태흠 '힘센 충남' 위에 박수현의 'AI 충남' 열어갈 것"

"지역구 공석, 훌륭한 후보들이 준비하고 있어…곧 선보일 것"

"정진석, 상식과 도리 잘 아는 분…출마 안 할 것"

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▷ 주영진 / 앵커 : 주요 정당의 광역단체장 후보들을 만나보는 순서, 오늘은 민주당의 충남지사 후보죠. 박수현 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 안녕하십니까.



▷ 주영진 / 앵커 : 일단 경선이 상당히 치열했던 것 같은데 후보로 선출되신 것을 축하드립니다.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떠세요.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 하여튼 후보로 선출된 것은 제가 무슨 훌륭하거나 잘나서라기보다 저뿐만 아니라 민주당의 광역단체장 후보 되신 분들을 보면 이게 주권자들이, 당원들이 변화를 선택했구나라고 하는 것을 많이 느낄 수 있죠. 현역 단체장들을 대거 교체해 내지 않았습니까. 저도 그러한 변화의 흐름에 그냥 올라있을 뿐이다, 이런 생각을 가지고 있고요. 그 변화의 동력이, 변화의 필요성이 과연 이 시대를 어느 방향으로, 또 민주당을 어느 방향으로 끌고 갈 것인가. 굉장히 중요한 시점이라고 저는 생각을 하고 그 변화의 시점에 제가 있을 뿐이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 왼쪽 가슴에 국회의원 배지를 달고 있는데 이제 내일인가요, 모레인가요? 이제 사퇴하는 거죠.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 모레 사퇴서를 내기 때문에 국회의원 배지가 이틀 남았습니다. 저를 국회의원으로 뽑아주신 공주, 부여, 청양의 주권자 여러분께 임기를 다 채우지 못하고 제 표현으로는 더 큰 책임을 지기 위해서 더 큰 길을 간다고 말씀드리지만, 이유 여하를 불문하고 송구스럽고 사과드릴 일이다 생각하고요. 이 잘못을, 이 죄송함을 잊지 않고 정말 하루하루를 더욱 성실하게 더 큰 봉사, 더 큰 책임을 지기 위해서 최선을 다해야 하겠다, 이런 생각을 갖고 있는데 사실 마음이 심란합니다. 국회의원 배지를 달 날이 이틀밖에 안 남았는데 하여튼 뭐 그런 느낌을 가지고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런 지역구민에게 죄송한 마음도 있는데 내가 그래도 충남지사를 꼭 해야지, 이게 꿈이었습니까, 어떻습니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 저는 꿈은 아니었습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 꿈은 아니었습니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 정확하게 좀 이해가 안 가실 텐데 2018년에도 아마 그런 상황에 제가 그냥 불려 나간 측면이 있고 이번에도 여러 분들이 질문을 하실 때 여러 설명 드리지 않았습니다. 그냥 시절 인연이 닿아서 출마하게 됐습니다, 이렇게 말씀을 드렸는데 대체로 저에 대한 일정의 기대치가 충남도민들에게 있었다고 생각합니다. 제가 출마 의사를 밝히지 않더라도 늘 여론조사 대상에 포함이 되었고, 그중에서 보면 약 한 15% 정도의 지지율이 늘 나오는 것을 보면 어떤 기대가 있는 것인데 거기에 대한 응답을 하는 것도 제 책임이다라는 생각을 했고요. 또 하나는 이 중요한 AI 시대로의 변화의 지점에 제4의 물결이라고 하는데 저는 그 이상이라고 생각을 하는데 이런 시대를 대비하는 이재명 정부 국정기획위원회의 국가균형성장 특별위원장으로 지방 성장 정책을 총괄해서 제가 다듬고 만들었다. 설계자라고 하는데 그런 책임 있는 역할을 해야 되겠다라고 하는 그런 책임감도 굉장히 크게 작용을 했습니다. 그래서 경선 정확하게 한 달 남겨놓고 출마 선언을 하게 되었고 정말 너무 과분하게 당원과 도민들께서 한 달, 짧은 시간임에도 불구하고 과분한 변화의 모습으로 선택을 해 주셨다, 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박수현 의원이 구상하고 있고 충남도민에게 약속하는 새로운 충청남도, 더 발전하는 충청남도, 살기 좋은 충청남도. 구체적으로 어떤 정책과 공약을 통해서 구현하실 생각이십니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 이게요, 정말 첫째도 둘째도 셋째도 AI.



▷ 주영진 / 앵커 : AI.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다. 산업화 시대에는 충청도가 흔히 기억하시는 대로 핫바지라는 말을 기억하실 겁니다. 외부인들이 충청도를 가리켜서 '핫바지냐'라고 했고 충청도도 내부적으로 자조적인 목소리로 '우리가 핫바지야'라고 하는 소리가 있었어요. 그만큼 산업화 시대에는 많은 것들이 뒤떨어졌습니다. 그래서 최근에 많은 노력을 통해서 충남의 천안, 아산, 당진, 서산, 이 북서부 산업 지대를 중심으로 반도체, 디스플레이, 석유화학, 제철 등을 중심으로 많이 따라잡기는 했지만 이제 AI 시대의 개막은 이 모든 것을 다 의미 없게 만들었습니다. 지금 출발선에 똑같이 서지 않으면 정말 하루가 한 세대의 차이가 난다고 하는 AI 시대 이재명 대통령의 규정대로 큰 문제가 생깁니다. 초격차, 따라잡을 수 없는. 그래서 제가 첫째도 둘째도 셋째도 다음 모든 지역이 그렇습니다만 다음 광역단체장은 AI 시대의 개막을 확실하게 대비하는 이런 비전을 가지고 있어야 하는데 제가 아까 말씀드린 대로 구체적으로 다 설명 드릴 수는 없습니다만 또 제가 AI 전문가는 아니지만 그러한 방향과 그림을 제가 그렸기 때문에 그것을 가장 잘할 수 있는, 또 해야 하는 책임을 동시에 느끼고 있다. 이렇게 말씀드립니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 그 AI 시대를 충청남도가 주도적으로 열어나가겠다라고 하는 말씀은 이해가 되는데 구체적으로 그걸 어떻게, 어떻게 그러면 그게 AI를 통해서 충청남도가 더 풍요롭고 더 살기 좋은 고장이 되느냐, 이건 좀 궁금해요.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다. 저는 감히 AI 수도 충남을 제가 작명을 했어요. 그것은 근거가 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : AI 수도 충남.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다. 지금 자세히 보시면 지역마다 대구는 AI 로봇을 해 보겠어, 이렇게 구체적으로 산업 분야에서 특정 분야를 이야기합니다. 그런데 AI 시대에도 인간이 중심이 돼야 하지 않습니까? 산업이 중심이 되고 산업 중에서 특정한 부분만 중심이 된다면 그것이 인간의 삶을 제대로 보장하지 않겠죠. 인간의 존엄성은 누가 책임집니까. 그래서 저는 두 가지입니다. 충남이 말씀드린 대로 반도체 디스플레이, 석유화학, 제철 등 기존 특화 산업을 AI로 빨리 대전환해서 경쟁력을 더 업그레이드해 주고요. 그다음에 충남은 서해안의 수산업, 내륙의 농업, 임업, 축산업 그리고 공주, 부여의 역사 문화, 논산·계룡의 군사 안보가 있습니다. 이 분야를 어떻게 AI로 빨리 전환하느냐고 하는 것, 이것은 AI 산업 혁신이라고 한 덩어리로 굉장히 중요한 기본 임무입니다. 그런데 거기에 더해서 저는 그럼 AI 시대가 사람의 삶을 어떻게 바꿀 거야. 의료는, 교육은, 복지는, 문화는, 돌봄은 어떻게 될 것이지?라고 하는 것에 대한 구체적인 그림을 지금 다 그려놓았습니다. 그래서 그것을 저는 AI 산업 혁신과 AI 기본 사회라고 두 가지로 정확하게 하는데 이렇게 종합적으로 접근하는 광역시도는 한 군데도 없습니다. 그렇기 때문에 산업 혁신을 업그레이드하면서도 인간의 삶 전반이 AI의 혜택을 보는 그러한 기본 사회로 함께 가야 한다. 그래서 종합적이고 구조적인 AI 시대의 대비라고 하는 측면에서 충남이 가장 잘 대비하고 있는, 종합적으로 대비하는, 그런 측면에서 전국의 AI 모델이 될 수 있다. 그래서 저는 AI 수도 충남을 잘 만들어 보겠다. 이렇게 공약하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 모쪼록 충청남도 도민이 체감하고 실감할 수 있는 그런 AI 수도 충남. 지금 김태흠 지사가 지난 4년, 충남도정을 책임져 왔는데 김태흠 지사의 충남도정은 어떻게 평가하십니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 제가 김태흠 현 지사님께도 문자메시지, 전화, 직접 만나서 말씀드렸어요. '형님, 지난 4년의 평가 걱정하지 마십시오.' 이 중대한, 엄청난 제4의 물결 AI가 몰려오고 있는데 우리가 지난 4년의 김태흠 도정을 가지고 토론하는 게 무슨 의미가 있습니까. 그리고 김태흠 지사님께서 부족한 부분이 있다고 하더라도 일부러 그러시지는 않았을 거 아닙니까. 잘하려고 최선을 다했을 것입니다. 그래서 저는 양승조 전 지사님의 복지 충남 위에, 김태흠 현 지사님의 힘센 충남 위에, 박수현의 AI 충남을 새롭게 열어가겠다. 이렇게 말씀을 드려서 TV 토론도 과거에 대한 평가, 비판보다는 미래를 위한 토론을 해 보자고 이미 김태흠 지사께 제안을 해놓고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이렇게 말씀하시는 것을 또 옆에서 지켜보니까 국회가, 백봉신사상 많이 받으셨죠?



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 신사 정치인 한 분을, 국회가 좀 잃는 거 아닌가 하는 생각이 들 정도로 상대 후보에 대해서 좀 날 선 얘기를 하기가 십상인데 전혀 또 그런 얘기 안 하시네요.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그래서 장점을 제가 승계, 확장할 것이고 또 단점은 수정, 보완해서 저의 나침반으로 삼으면 될 일입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 그런데 박수현 후보가 선거에 몇 번 정도 출마하셨습니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그건 계산을 안 해 봤는데요. 하여튼 국회의원 선거는 정진석 의원님께 1승 2패 했고 19대에는 박종준 전 경찰청 차장을 상대로 1승을 했으니까, 국회의원 선거는 제가 종합적으로 보면 2승 2패 한 것이죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 50%의 당선 확률. 그런데 박수현 의원이 어쨌든 민주당으로서는 그 지역구 자체가 쉽지 않은 지역구였음이 분명한데.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제 박수현 의원이 떠나고 나면 국회의원 또 보궐선거가 치러져야 할 텐데 마땅한 후보가 있습니까, 어떻습니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 외람되지만, 제가 그러한 대비 없이 새로운 길을 갈 리는 없지 않습니까. 다만 이것은 중앙당의 전략 공천이 당헌·당규상 규정이기 때문에 제가 이 후보, 저 후보를 거론하기 시작하면 그런 많은 민감한 문제들이 발생하기 때문에 지역 유권자들께 아직 제가 설명을 안 드리고 있는데 저보다 더 훌륭한 후보들을 준비하고 대비하고 있다는 말씀을 드리고 곧 선을 보이게 될 것입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 제가 답이 정해져 있는 질문을 어리석게 드린 것 같습니다. 정진석 전 대통령실 비서실장이 국민의힘 후보로 혹시 또 출마하는 것 아니냐. 국민의힘에서 검토하고 있다는 기사들이 계속 나오고 있고 민주당에서는 어떻게 내란에 어떤 역할을 했는지도 모를, 또 가장 대통령의 지근거리에 있는 사람을 공천한다면 국민의힘이 내란 정당임을 스스로 입증하는 것 아니냐, 또 이런 비판도 있는데 그 지역구의 현직 의원이고 이제 곧 충남지사에 도전하는 정치인으로서 거기에 대한 생각은 어떠세요.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 정진석 전 의원님께서 5선 국회의원을 지내신 아주 정치 대선배입니다. 그렇기 때문에 저는 정진석 전 국회의원을 믿습니다. 이런 역사의 큰 변곡점 속에서 본인이 책임져야 할, 책임이야 법적으로 사법부가 결론을 내릴 일입니다만, 국민 정서상, 눈높이 상 책임져야 할 일이 있지 않습니까. 이런 상황에서 국회의원 보궐선거를 출마하실 것이다라고 저는 생각하지 않습니다. 적어도 그런 합리적인 상식과 도리를 잘 아시는 분이라고 저는 생각하기 때문에 너무 지나친 기우라고 생각을 하고요. 아마 그렇게 결정 안 하실 거라고 저는 믿습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 박수현 의원 하면 또 거의 직업이 대변인 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 문재인 대통령의 대변인 했었고요. 또 정청래 지금 대표의 수석대변인도 상당 기간 하지 않았습니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그렇습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 대변인 하면 기자들도 응대하는 게, 기자들의 질문에 답하는 게 상당히 중요한 역할이었는데 그 오랜 기간 대변인 하면서 본인이 느꼈던, 대변인이 갖춰야 할 소양이라고 할까요? 역할의 중요성, 어떤 부분이라고 생각하십니까.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 소통 능력인데요.



▷ 주영진 / 앵커 : 소통 능력.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 소통 능력은 진심에서 나온다고 저는 생각을 합니다. 제가 언론인, 기자님들이 그래도 비교적 괜찮은 대변인이었다고 평가를 하시기 때문에 기자들 투표로 선정되는 백봉신사상을 3회를 탔고, 그다음에 국회를 빛낸 바른 언어상이라고 하는 걸 네 번이나 탔는데 정말 영광스러운 일입니다. 그런데 기자님들이 왜 저를 그렇게 인정을 하시냐 하면 제가 언론인 출신이 아니기 때문에, 언론을 잘 몰라서, 또 언론인의 질문을 두렵게 생각하기 때문에, 또 조금 더 나아가면 늘 말씀드리는 대로 언론인의, 기자님의 질문은 국민의 질문이다라고 늘 생각한다고 말씀드리거든요. 그래서 잘 모르기 때문에 아마 최선을 다하려고 노력을 했습니다. 모르는 것은 모른다고 말씀드렸고 대신에 빨리 취재해서 알려드리겠다. 추측하지 않았고 거짓말하지 않았습니다. 그래서 그런 부분들이 신뢰가 쌓여 있다고 생각을 하는데 결과적으로는 언론, 기자님들은 각 당의 입장에서 보면 여러 가지 프레임들을 가지고 비판을 하지만, 결과적으로 기본은 국민의 목소리입니다. 그래서 제가 다시 한번 말씀드리면 국민의 눈높이를 맞춘다고 국민의 눈높이가 실제로 눈에 있다고 생각하면 안 된다. 국민의 눈높이는 어디에 있는가. 국민의 심장에 있습니다. 그래서 그렇게 벅차게 뛰는 국민의 눈높이는 심장 소리이기 때문에 적어도 당이, 대변인이, 정치인이, 국민의 눈높이 목소리를 들으려면 허리를 90도 숙여야 그래서 국민의 심장에 귀를 대야 들리는 것 아니겠습니까. 아마 대변인은 그런 자세로 언론을 대하고 국민을 대하는 그런 것이 기본이 아닐까, 이런 생각을 합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제 또 이런 정치 현안에 대한 질문을 할 기회가 쉽지 않을 것 같아서. 그런데 청와대 대변인 또 민주당 집권 여당의 대변인을 하시면서 당·청 갈등이라는 용어가 언론에 등장할 때 그리고 그런 관련 질문을 받고 대답할 때 너무너무 조심스러웠을 것 같은데 지나고 나서 보니 어떻습니까. 특히 지금 정청래 대표 체제에서도 그런 기사가 지난해에도 적지 않게 있었잖아요.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 그럼요. 그래서 제가 기자님들에게 늘 그렇습니다. 당·청 갈등이 없다. 또는 찰떡궁합이다. 이런 기사는 세상에 없다. 미담 기사는 없지 않습니까? 그러므로 늘 갈등, 엇박자 이게 기사가 되고 독자들이 또 관심이 있으시니까 언론은 그렇게 쓰는 것이 맞다. 그것을 탓해 본 적은 없습니다. 그러나 본질은 그렇지 않다. 갈등의 요소가 언론이 이렇게 쓰는 것처럼 그렇지 않다고 하는 것을 늘 자세히 설명을 드려왔고 그렇다 하더라도 찰떡궁합이라고 써주지 않으실 것 잘 안다. 이렇게 언론의 속성을 이해를 하는데 집권당과 청와대 또 당정청이 그렇게 걱정해 주시는 대로 갈등의 경우는 없습니다. 잘 소통하고 있고 때로는 어떤 역할 분담 이런 것들을 해서 서로 할 정도로 그렇게 하고 있으니 언론의 기사는 충분히 이해하지만, 또 그런 점들이 기사가 있기 때문에 그런 엇박자나 갈등을 내지 않게 늘 조심하지 않습니까? 그것은 언론의 그런 기능이 정치에 순기능을 한다고 저는 생각을 합니다. 그런 측면에서 어떤 기사든 굉장히 좋은 영향을 미치고 있다, 저는 그렇게 받아들입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이제 인터뷰를 마치면서 모든 분에게 똑같이 드리는데, 시간은 많지 않고 한 20~30초 정도 시간 드릴 테니까요. 충남도지사에 도전하는 지금의 심경, 각오 이런 거 한번 말씀해 주시죠.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 도지사에 도전하는 마음, 두려운 것뿐입니다. 그러나 도민 여러분, 또 저를 사랑하는 응원이 함께 있기 때문에 저는 두려움 없이 함께 가보겠습니다. 부족합니다. 많은 응원으로 함께 채워주시기 바랍니다. 감사합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 박수현 민주당 충남지사 후보와의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 박수현 / 민주당 충남도지사 후보 : 감사합니다.



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