"그 아이디어, 내 거다"…'골드랜드' 감독vs이광수, 때아닌 금니 설전

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'골드랜드'의 김성훈 감독과 배우 이광수가 '금니 투스젬' 아이디어의 주인 자리를 두고 유쾌한 공방을 벌여 웃음을 자아냈다.이광수는 27일 오전 서울 영등포구 콘래드 서울 호텔에서 열린 디즈니+ 오리지널 시리즈 '골드랜드' (극본 황조윤, 연출 김성훈) 제작발표회에서 극중 박이사 역을 위해 금니 투스젬 분장과 소품 아이디어를 내며 적극적으로 캐릭터 소화에 나섰다고 밝혔다.그런데 이광수는 "시나리오에 박이사의 과거가 나오진 않는다. 그래서 박이사의 험난한 삶을 얼굴 흉터로, 금에 대한 집착을 금니나 액세서리로 표현하고 싶었다. 제가 이런 아이디어를 제안했는데, 사람들이 제 금니에 관심을 갖자 감독님이 계속 '그거 사실 내 아이디어였다', '내가 먼저 말했다' 한다"며 억울한 마음을 내비쳤다.'골드랜드'는 밀수 조직의 1500억 금괴를 손에 넣은 '김희주'(박보영)가 탐욕과 배신이 뒤엉킨 아수라장 속에서 금을 독차지하기 위해 사투를 벌이는 생존 스릴러다. 이광수는 사라진 금괴를 되찾기 위해 집요하게 희주를 추적하는 조직의 간부 '박이사' 역을 맡아 강렬한 악역으로 변신한다.'골드랜드'가 본격적인 홍보를 하기에 앞서, 이미 지난해부터 이광수의 금니 투스젬이 화제를 모았다. 이광수는 '출장 십오야', '콩콩팡팡' 등 예능에 출연해 치아에 금 투스젬을 붙인 모습을 선보였는데, 그의 특이한 변신의 이유는 '골드랜드' 속 박이사 때문이었다. 투스젬은 치아 표면에 부착하는 장식용 액세서리다.이날 이광수는 금니 투스젬이 자신의 아이디어였음을 거듭 강조하며, 투스젬 분장을 위해 감독으로부터 따로 돈을 받은 적도 없다고 설명했다.이에 김 감독은 "솔직히 그거 광수 씨가 했다고 해도 되는데, 정확하게 말씀드리겠다"며 또 다른 설명을 내놨다. 그는 "광수 씨가 저한테 '금니를 하면 어떨까요' 라고 말했고, 제가 '일반 금니는 뻔하니, 창틀처럼 프레임을 씌우자'라고 말했다. 그러자 광수 씨는 무슨 말인지 못 알아듣더라. 그래서 제가 그림을 그리며 설명했다"라며 금니 제안은 이광수가 먼저 한 게 맞으나, 독특한 투스젬 스타일링은 자신이 제안한 게 맞다고 정정했다.김성훈 감독과 이광수 사이의 금니 투스젬 아이디어에 대한 설전 아닌 설전에 이날 '골드랜드' 제작발표회장은 웃음바다가 됐다. 이광수는 급기야 "이거 그냥 넘어갈 일이 아니다. 감독님과의 문자내용을 공개하겠다"며 거듭 자신의 지분을 주장해 끝까지 주변에 웃음을 선사했다.이광수가 치아에 금니 투스젬 분장까지 하며 변신한 이유는 '박이사'라는 새로운 악역 캐릭터를 위해서다. 이광수는 이번 캐릭터에 대해 "제가 싸움을 잘하는 역할이 처음이라, 액션신도 열심히 촬영했다. 또 이런 묵직한 욕망을 가진 캐릭터는 처음 해봤다. 그래서 전에 했던 연기랑 다르게 봐주시지 않을까 싶다"며 지금껏 선보인 적 없는 악역 변신을 예고했다.이광수의 연기 변신을 만날 수 있는 '골드랜드'는 오는 29일 수요일 1, 2회가 디즈니+에서 첫 공개된다. 이후 매주 수요일마다 2회씩, 총 10개의 에피소드로 시청자들을 찾아간다.[사진=백승철 기자]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)