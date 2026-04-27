"신성록 때문에 삭발"vs"하도권, 아내에게 잡혀 살아"…'아니 근데 진짜'서 폭로전

'20년 지기 찐친' 배우 신성록과 하도권이 SBS 예능 '아니 근데 진짜!'에 출연해 끈끈한 우정을 과시하는 동시에, 서로의 비밀을 폭로하며 치열한 토크 전쟁을 벌인다.



27일 방송되는 '아니 근데 진짜!'에는 신성록과 하도권이 게스트로 출연한다.



앞서 진행된 촬영에서 하도권은 "신성록이 가엾다"고 말해 궁금증을 자아냈다. 과거 무엇을 입어도 멋있었던 신성록이 이제는 하루 종일 거울만 보며 외모를 신경 쓰는 모습이 안쓰럽게 느껴졌다는 것. 이에 신성록은 "하도권은 너무 신경을 안 쓴다"고 맞받아쳐 웃음을 안겼다.



또한 '서울대 성악과' 출신인 하도권이 과거 나이트클럽에 갈 때 학생증을 '비장의 무기'처럼 챙겨 다녔다는 일화도 공개돼 웃음을 자아냈다.



두 사람의 폭로전은 계속됐다. 신성록은 과거 신인이었던 하도권을 위해 드라마 신 재촬영 기회를 마련해 줬다며 '셀프 미담'을 늘어놓았다. 하지만 하도권은 "신성록의 권유로 삭발까지 했지만 작품에서 하차했다"고 반격해 현장을 놀라게 했다. 신성록은 지지 않고 "그 계기로 차기작을 따내지 않았냐"며 받아쳤고, 지방 촬영 당시 숙식까지 챙겨줬던 일화를 덧붙이며 "직접 미담을 풀지 않으면 세상에 알려지지 않는다"고 너스레를 떨어 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



또한, 신성록은 "하도권이 아내에게 잡혀 산다"는 폭탄 발언으로 현장을 술렁이게 했다. 이에 하도권은 "나도 집에서 큰소리칠 때가 있다"고 발끈하는 모습을 보여 그의 '짠내'나는 결혼 생활에 대한 궁금증을 더했다.



20년 지기 절친 신성록과 하도권의 불꽃 튀는 폭로전은 27일 밤 10시 10분 방송될 '아니 근데 진짜!'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)