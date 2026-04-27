신기루, SM C&C와 전속계약…강호동·전현무와 한솥밥

개그우먼 신기루가 방송인 강호동, 전현무, 서장훈 등과 한솥밥 식구가 됐다.



27일 SM C&C는 신기루와의 전속계약 소식을 밝혔다. SM C&C는 "신기루는 다년간의 방송 경험을 가진 베테랑이자 대체불가한 개성을 갖춘 아티스트"라며, "다양한 분야에서 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.



2005년 KBS '폭소클럽'으로 데뷔한 신기루는 2007년 SBS 9기 특채 개그맨으로 발탁된 이후 '웃찾사', '코미디빅리그' 등 공개 코미디 무대에서 탄탄한 내공과 독보적인 캐릭터로 꾸준한 사랑을 받아왔다. 최근에는 '한도초과', '위장취업', '덩치 서바이벌 – 먹찌빠', '배불리힐스' 등 다양한 장르의 프로그램에서 몸 사리지 않는 활약으로 시청자들에게 강렬한 존재감을 각인시켰다.



신기루의 활약은 유튜브 등 웹 콘텐츠에서도 두드러진다. 과거 '터키즈온더블럭'에 출연해 '매운맛 입담'으로 1078만 회가 넘는 누적 조회수를 기록하며 큰 화제를 모았으며, 개인 채널인 유튜브 '뭐든하기루'를 통해서도 구독자들과 활발히 소통하며 유쾌한 매력을 발산하고 있다.



솔직하고 유쾌한 에너지로 다방면에서 활약하고 있는 신기루가 강호동, 전현무, 서장훈, 장성규, 장영란, 장도연 등 다수의 아티스트가 소속된 매니지먼트 명가 SM C&C와 만나 어떤 시너지를 만들어낼지 관심이 집중된다.



[사진제공=SM C&C]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)