[자막뉴스] "고양이 백 마리 '학살쇼' 생중계"…'역대급' 학대범 실체는 '중국 남성'?

중국 허난성 핑당산시에서 천 마리 넘는 고양이를 학대해 살해한 남성이 현지 경찰에 붙잡혔습니다.



최근 일대에서는 학대 흔적이 있는 고양이 사체가 잇따라 발견됐는데, 이를 수상하게 여긴 지역 유기 동물 구조 활동가들이 용의자 추적에 나섰고, 중년 남성 A 씨를 특정해 경찰에 신고했습니다.



현지 경찰 수사 결과 A 씨는 약 4년에 걸쳐 1천5백 마리 이상의 고양이를 학대·살해한 걸로 확인됐습니다.



홍콩 매체 등에 따르면 A 씨는 고양이의 신체를 잔혹하게 훼손하는 수법으로 학대한 뒤 사체를 유기하고, 관련 영상을 온라인 커뮤니티에 게시해 금품을 취한 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 지난 2022년부터 애완동물 가게나 온라인 플랫폼 등을 통해 1천5백 마리에 이르는 고양이를 입양했습니다.



학대의 주 활동 무대는 텔레그램의 고양이 학대 관련 채널이었던 걸로 전해집니다.



해당 채널은 고양이를 학대하는 영상을 제작해 올리면 돈을 벌 수 있는 구조로 운영됐습니다.



약 1천 명이 참여한 이 채널에선 백여 마리의 고양이를 학살하는 모습을 생중계하는 등 조직적으로 학대를 일삼은 것으로 전해졌습니다.



활동가들은 이 채널에서 A 씨로 의심되는 사람이 올린 영상과 사진 자료를 확보해 경찰에 제출했습니다.



제출된 자료 가운데선 눈이 훼손되고 목이 베인 채 쓰레기봉투에 담긴 고양이 사체 사진 등이 있는 걸로 전해집니다.



경찰은 공공질서 교란 혐의로 A 씨를 입건하고 A 씨에게 행정구류 10일 처분을 내렸습니다.



홍콩 언론 '명보'는 "중국에는 동물보호법이 없어 다수의 동물 학대 사건이 공공질서 교란이나 고의 재산 훼손 등의 혐의로 비교적 가벼운 처벌에 그친다"고 지적했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 홍콩 매체 '명보')