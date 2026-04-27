종합특검 "여인형 구치소 방문 조사"…'해경 계엄 가담 의혹' 참고인

▲ 브리핑하는 2차 종합특검팀 김지미 특검보

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 해양경찰청의 '내란가담 의혹'과 관련해 오늘(27일) 여인형 전 국군방첩사령관을 구치소에서 방문 조사하고 있다고 밝혔습니다.김지미 특검보는 이날 정례 브리핑에서 "안성식 전 해경 기획조정관의 내란 관여 혐의와 관련한 참고인으로 여 전 사령관을 서울구치소에서 방문 조사 중"이라고 말했습니다.안 전 조정관은 지난 2023년 방첩사 내부 규정인 '계엄사령부 편성 계획'에 계엄 선포 후 합수부가 구성되면 해경 인력을 자동으로 파견한다는 내용이 추가되도록 관여했다는 의혹 등을 받습니다.특검팀은 이날 여 전 사령관을 상대로 안 전 조정관과 관련 논의를 한 적이 있었는지 등을 파악할 것으로 보입니다.특검팀은 또 계엄 선포 직후 윤석열 정부 대통령실이 미국에 '계엄 정당화 메시지'를 전달하려 했다는 의혹과 관련해 국가안보실 산하 위기관리센터장을 참고인 신분으로 불러 조사 중이라고 밝혔습니다.특검팀은 윤석열 전 대통령의 지시를 받은 안보실이 도널드 트럼프 당시 미국 대통령 당선인에게 '계엄은 정당했다'는 취지의 메시지를 전달하고, 계엄 해제 이후 외교부 장관 명의로 주한 미국 대사에게 계엄의 정당성을 설명하라는 공문을 보낸 의혹 등을 수사 중입니다.특검팀은 이와 관련해 지난 22일 조태열 전 외교부 장관을 참고인 신분으로 소환해 조사했습니다.특검팀은 또 심우정 전 검찰총장이 12·3 비상계엄에 관여했다는 의혹 등과 관련해 지난 24일부터 광주 서구에 있는 대검찰청 내부망 '이프로스' 서버를 나흘째 압수수색 중이라고 밝혔습니다.대검 이프로스 서버 전체를 대상으로 압수수색 영장이 집행된 것은 이번이 처음입니다.압수수색 대상에는 검사와 수사관들이 수사 지시·보고 등에 사용하는 업무용 메신저와 게시판 시스템이 포함됐습니다.특검팀은 심 전 총장이 박성재 전 법무부 장관 지시로 계엄 당시 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 것으로 의심합니다.특검팀은 이번 강제수사를 통해 작년 3월 검찰이 윤 전 대통령의 구속 취소 결정에 대해 즉시항고 포기를 결정한 경위도 확인한다는 방침입니다.특검팀은 지난 22일 노상원 전 국군정보사령관이 계엄 당시 '수사2단'이라는 비선 조직을 꾸렸다는 범죄단체조직 혐의 등과 관련해 그를 소환조사 했으나 일체 진술을 거부해 유의미한 증언을 얻어내지 못했다고 밝혔습니다.노 전 사령관은 작년 내란특검팀 소환조사에서도 진술거부권을 행사한 바 있습니다.특검팀 관계자는 "구속된 사람에 대해 형사소송법상 더는 할 수 있는 강제수사는 없기 때문에 최대한 설득해볼 예정"이라며 "끝내 진술을 거부하면 다른 증거로 판단할 수밖에 없다"고 설명했습니다.아울러 특검팀은 '통일교 수사 무마 의혹'과 관련해선 경찰청과 강원경찰청, 춘천경찰서에 대한 압수수색을 모두 마쳤으며 이번 주 중 경찰 외사정보 관련자들을 차례로 소환 조사할 방침이라고 밝혔습니다.검찰의 '도이치모터스 수사 무마 의혹'과 관련해선 김건희 여사를 제3의 장소로 소환해 조사하는 과정에 참여한 검찰 수사관 2명을 참고인으로 불러 조사했으며, 당시 경호처 소속 직원도 조사한다는 계획입니다.'대통령실 관저 이전 의혹'과 관련해선 윤한홍 국민의힘 의원의 보좌진 2명에 대해 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔습니다.또 김 여사의 관저 이전 개입 여부를 확인하기 위해 코바나컨텐츠 관계자 주거지 등을 압수수색하는 한편 총 19명을 참고인 신분으로 조사했습니다.채 해병 순직 사건 수사 외압 의혹과 관련해선 정종범 해병대 부사령관을 소환조사해 일부 의미 있는 진술을 확보했다고 특검팀은 전했습니다.한편, 특검팀은 오는 30일 계엄 당시 전북도청사 폐쇄를 지시한 의혹을 받는 김관영 전북특별자치도지사를 내란 동조 혐의 피의자 신분으로 불러 조사한다는 방침입니다.앞서 조국혁신당 전북도당은 김 도지사를 포함해 12·3 내란 당시 청사 출입을 통제·폐쇄한 도내 광역·기초단체장 8명을 2차 종합특검에 고발했습니다.(사진=연합뉴스)