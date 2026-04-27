[자막뉴스] "미 불발탄 역설계" 벙커버스터 노리는 이란…미국이 생각지 못한 '회심의 한방'

이란 혁명수비대가 미국과의 교전 동안 이란 본토에서 회수한 불발탄들을 활용해 무기 개발에 나서겠다고 밝혔습니다.



휴전기간이 장기화되면서 이란이 미군의 벙커버스터 등 주요 포탄에 대한 역설계를 통해 기술을 획득할 수도 있다는 우려가 커지고 있습니다.



이란 국영방송 프레스TV에 따르면 이란혁명수비대는 이란 남부 지역에서 불발돼 떨어진 미국 중형 미사일 15기와 9,500발에 달하는 불발탄을 발견했다고 전했습니다.



프레스TV는 "이란 전역에서 발견된 미군의 불발탄은 역설계해 기술을 확보하기 위해 기술 및 연구부서들로 이관됐다"면서 "GBU-57 벙커버스터 폭탄이 성공적으로 해체돼 관련 당국에 인계됐다"고 보도했습니다.



군용무기 역설계는 실제 전시 상황에서 많이 이뤄지는데, 앞서 미국도 이란제 샤헤드 드론을 역설계한 자폭용 드론을 이번 전쟁에서 최초로 사용하기도 했습니다.



미 월스트리트저널에 따르면 이란 전쟁 초기 미 중부사령부는 저가형 자폭 드론인 루카스 드론을 실전에서 처음 사용했습니다.



해당 드론의 생산비는 대당 1만~5만 5000달러 정도로 샤헤드 드론과 비슷해 토마호크 미사일 1기 가격인 2백만 달러 대비 매우 저렴한 것으로 알려졌습니다.



[브래드 쿠퍼/미군 중부사령관 : 우리는 이란 드론을 노획해서, 내부 부품을 다 빼내고, 미국으로 보낸 뒤, 거기에 '미국산'을 약간 덧붙여서 이곳으로 다시 가져왔고, 우리는 그것을 이란인들을 향해 쏘고 있습니다.]



군사 전문가들은 루카스 드론 사례처럼 전쟁이 장기화되고 휴전기간도 길어질수록 이란이 미군 무기를 복제하는 사례가 늘어날 것으로 우려하고 있습니다.



알자지라 방송은 "미국과 이스라엘의 군사적 압박이 장기화되면서 의도치않게 이란에 오히려 서방 최신무기 샘플을 제공하게 된 상황"이라며 "이란이 실전에서 확보한 무기를 역설계해 복제 모델을 생산하면 중동지역의 군사적 균형이 더 심각하게 흔들릴 수 있다"고 지적했습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)