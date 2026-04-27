[바로이뉴스] "선거 앞두고 큰일 터지면 안되니"…'삼전 파업' 콕 찝은 장동혁 대표 "대통령이 나서서 노조 설득해야"

장동혁 국민의힘 대표가 삼성전자 노조의 파업 예고와 관련해 이재명 대통령과 정부가 갈등을 조율하라고 촉구했습니다. 장동혁 대표는 오늘(27일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "삼성전자 노조가 7억 성과급 총파업 예고 집회를 열었다"며 "반도체 공급 차질을 걱정하는 글로벌 빅테크 기업들의 문의가 빗발치고 있다고 한다"고 전했습니다. 이어 "반도체는 한 번 공정이 멈춰 서면 되돌리기 힘든 치명상을 입게 된다"며 "직접적 영업이익 손실이 10조 원에 달할 뿐만 아니라 글로벌 시장의 신뢰까지 한꺼번에 무너져 내릴 것"이라고 지적했습니다.

또 장 대표는 "지방선거 목전에 큰일이 터지면 안 되니 삼성을 압박해서 노조의 손을 들어줄지도 모를 일"이라고 주장하며 "만약 그런다면 나라의 미래를 표와 바꾸는 일이 될 것"이라며 "정부와 대통령이 나서서 노조를 설득하고 갈등을 조율해야 한다"고 강조했습니다.



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(구성: 김태원, 영상편집: 정용희, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)