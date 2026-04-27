"남성들에 약 먹이고 수천만 원 갈취"…20대 여성 구속

▲ 경기 의정부경찰서

수도권 일대에서 수면제로 남성들을 잠재운 뒤 수천만 원을 갈취한 혐의 등을 받는 20대 여성이 경찰에 붙잡혔습니다.경기 의정부경찰서는 강도상해와 마약류관리법 위반 등 혐의로 20대 A 씨를 구속해 수사 중이라고 오늘(27일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 23일 경기 의정부시 한 주택에서 동거하는 30대 남성에게 약물을 먹여 잠재운 뒤 금품을 뺏으려 한 혐의를 받습니다.경찰은 잠에서 깬 남성의 신고를 받고 출동해 A 씨를 긴급체포했습니다.피해 남성에게서는 벤조디아제핀 계열로 추정되는 수면제 성분이 검출된 것으로 전해졌습니다.벤조디아제핀은 불면증 등 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분으로, 이른바 '강북 모텔 연쇄살인범' 김소영이 남성 2명을 살해할 때 사용한 것과 같습니다.경찰은 A 씨가 최소 4명의 남성을 상대로 유사 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다.앞서 A 씨로부터 비슷한 피해를 당했다는 112 신고와 고소장이 서울 용산구와 양천구 등 일대에서 접수된 사실이 조사 과정에서 드러난 것입니다.경찰은 A 씨가 피해자 4명에게 총 4,800여만 원을 뺏은 것으로 의심하고 있는데, A 씨는 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌습니다.경찰 관계자는 "A 씨를 상대로 여죄를 캐고 있다"면서 "다만 김소영 모방범죄로 볼만한 근거는 현재까지 없는 것으로 보인다"라고 설명했습니다.경찰은 A 씨가 약을 입수한 경위와 범행 동기 등에 대한 수사를 이어갈 방침입니다.(사진=연합뉴스)