다가오는 홍수기…빗물받이·맨홀 추락방지 시설 점검 시작

▲ 17일 인천 서구 중봉대로에서 한 경찰이 도로 침수를 막기 위해 맨손으로 빗물받이 덮개를 청소하고 있다.

기후에너지환경부가 여름철 홍수기를 앞두고 빗물받이 청소 상태와 맨홀 추락방지 시설 등 하수도 시설에 대한 집중 점검에 나섭니다.기후부는 오늘(27일) 전국 7개 유역환경청과 점검 회의를 연 데 이어, 다음 달 7일에는 지방자치단체와 함께 준비 상황을 살필 예정입니다.이번 점검에서는 도심 침수의 주요 원인인 빗물받이 내 쓰레기 적치 현황과 인명 사고 예방을 위한 맨홀 추락방지 시설 설치 상태를 집중적으로 확인합니다.기후부는 지자체의 빗물받이 청소 실적을 주 단위로, 맨홀 안전시설 설치 현황은 매달 점검해 사업 추진을 독려할 계획입니다.또한 장마 초기인 6월 말까지 하수관로 유지관리 실적을 점검하고, 오는 10월 15일까지 이어지는 자연재난 대책 기간 동안 수시 점검을 지속하기로 했습니다.아울러 오늘부터 30일까지는 유관 기관 재난관리 담당자들을 대상으로 홍수 안전 순회 교육을 실시해 정부의 여름철 홍수 대책을 공유하고 현장 대응력을 강화할 방침입니다.(사진=연합뉴스)