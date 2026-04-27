[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 미국 백악관 출입기자단 만찬 행사 도중 총격범이 범행 직전 암살 계획을 시사하는 성명서를 작성해서 가족에게 보낸 것으로 확인됐습니다. 성명서는 트럼프 대통령을 명시적으로 언급하지는 않았지만, 사실상 트럼프 대통령과 미국 정부 고위 관료들을 겨냥한 내용으로 해석되고 있습니다. 총격 사건 이후에 여러 매체와 인터뷰를 진행하고 있는 트럼프 미국 대통령은 "범인이 반기독교적인 성향의 인물이었다", "오랫동안 마음속에 깊은 증오를 갖고 있었다"고 말했습니다.



2. 이란이 호르무즈 해협을 우선 개방하고 종전을 선언한 뒤에 추후 핵 협상을 이어가자는 제안을 미국 측에 전달했다고 미국의 정치 전문 매체가 보도했습니다. 첨예한 핵 문제를 뒤로 미루고 봉쇄 해제 등 실행 가능한 부분부터 먼저 논의하자는 제안인데요. 미국이 이 제안을 수용할지 아직은 불투명한 상황입니다.



3. 고유가로 어려움을 겪고 있는 가계를 돕기 위한 1인당 60만 원의 피해 지원금 신청이 오늘(27일)부터 시작됐습니다. 에너지 절약을 위해서 차량 5부제에 참여한 차량의 보험료 할인도 연간 2% 수준에서 추진됩니다.



4. 코스피가 장중 6천600선을 돌파하며 또다시 최고치를 경신했습니다. 코스피와 코스닥을 모두 합친 국내 증시 시가총액도 오늘 사상 처음으로 6천조 원을 넘어섰습니다.