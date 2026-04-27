뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

중동 위기에도 중국 공업 이익 '두 자릿수 성장세' 지속…'양극화'는 문제

곽상은 기자
작성 2026.04.27 13:50 조회수
중동 위기에도 중국 공업 이익 '두 자릿수 성장세' 지속…'양극화'는 문제
▲ 중국 제조업 공장

중동발 위기가 이어지는 가운데 중국의 지난달 공업 이익이 두 자릿수 증가세를 이어갔습니다.

다만 업종별 양극화가 뚜렷해 경제 회복이 불균형하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났습니다.

중국 국가통계국은 오늘(27일) 지난 3월 '규모 이상' 공업기업 (연간 매출액 2천만 위안 이상 공업기업)의 이익(이윤총액)이 15.8% 증가했다고 발표했습니다.

1분기 공업이익 합계는 1조 6천960억 4천만 위안(약 365조 9천억 원)으로 한 해 전보다 15.5% 증가했습니다.

1∼3월 공업이익 증가율은 1∼2월(15.2%)보다 0.3%포인트 상승한 것으로 나타났습니다.

3월에는 1∼2월보다 0.6%포인트 높아졌습니다.

1분기 공업이익을 기업 유형별로 보면 민영기업 이익이 25.4% 증가했으며 주식제기업(주식회사)과 국유기업은 각각 20.9, 10.1% 늘었습니다.

외자 및 홍콩·마카오·타이완 투자 기업도 1.2% 증가하며 1∼2월(-3.8%) 대비 플러스로 돌아섰습니다.

업종별로는 제조업 이익이 19.1% 늘며 전체 실적을 끌어올렸고, 광업 이익도 16.2%가 증가했습니다.

하지만 전력·열력·가스 및 수도 공급업 이익은 3.2% 감소했습니다.

산업별로는 컴퓨터·통신·전자장비 제조업과 비철금속 제련·압연 가공업이 지난해 같은 기간 대비 각각 120% 급증해 개선 흐름을 주도했습니다.

화학 원료 및 화학제품 제조업도 54.5% 증가했습니다.

반면 비금속 광물제품업은 42.6% 감소하고 자동차 제조업도 17.7% 감소하는 등 업종 간 양극화가 뚜렷했습니다.

로이터통신은 인공지능(AI)과 관련된 일부 경제 부문이 활기를 보이는 가운데 일반 소비자 대상 업종들은 여전히 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다.

또 중국 당국이 제조업의 과도한 가격 경쟁에 대한 단속을 이어가면서 기업 이윤이 점진적으로 개선될 가능성이 있다고 전망했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지