중동 위기에도 중국 공업 이익 '두 자릿수 성장세' 지속…'양극화'는 문제

▲ 중국 제조업 공장

중동발 위기가 이어지는 가운데 중국의 지난달 공업 이익이 두 자릿수 증가세를 이어갔습니다.다만 업종별 양극화가 뚜렷해 경제 회복이 불균형하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났습니다.중국 국가통계국은 오늘(27일) 지난 3월 '규모 이상' 공업기업 (연간 매출액 2천만 위안 이상 공업기업)의 이익(이윤총액)이 15.8% 증가했다고 발표했습니다.1분기 공업이익 합계는 1조 6천960억 4천만 위안(약 365조 9천억 원)으로 한 해 전보다 15.5% 증가했습니다.1∼3월 공업이익 증가율은 1∼2월(15.2%)보다 0.3%포인트 상승한 것으로 나타났습니다.3월에는 1∼2월보다 0.6%포인트 높아졌습니다.1분기 공업이익을 기업 유형별로 보면 민영기업 이익이 25.4% 증가했으며 주식제기업(주식회사)과 국유기업은 각각 20.9, 10.1% 늘었습니다.외자 및 홍콩·마카오·타이완 투자 기업도 1.2% 증가하며 1∼2월(-3.8%) 대비 플러스로 돌아섰습니다.업종별로는 제조업 이익이 19.1% 늘며 전체 실적을 끌어올렸고, 광업 이익도 16.2%가 증가했습니다.하지만 전력·열력·가스 및 수도 공급업 이익은 3.2% 감소했습니다.산업별로는 컴퓨터·통신·전자장비 제조업과 비철금속 제련·압연 가공업이 지난해 같은 기간 대비 각각 120% 급증해 개선 흐름을 주도했습니다.화학 원료 및 화학제품 제조업도 54.5% 증가했습니다.반면 비금속 광물제품업은 42.6% 감소하고 자동차 제조업도 17.7% 감소하는 등 업종 간 양극화가 뚜렷했습니다.로이터통신은 인공지능(AI)과 관련된 일부 경제 부문이 활기를 보이는 가운데 일반 소비자 대상 업종들은 여전히 어려움을 겪고 있다고 지적했습니다.또 중국 당국이 제조업의 과도한 가격 경쟁에 대한 단속을 이어가면서 기업 이윤이 점진적으로 개선될 가능성이 있다고 전망했습니다.(사진=연합뉴스)