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[날씨] 중부 지역 건조주의보…늦은 오후 수도권부터 비

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작성 2026.04.27 12:41 조회수
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대기의 건조함 속에 곳곳에서 산불 소식이 잦습니다.

중부와 전북, 경북 지역을 중심으로 건조주의보가 내려져 있는데요.

오늘(27일) 밤부터 내일 중부를 중심으로는 비가 내리면서 건조특보가 해제되는 곳도 있겠습니다.

비는 늦은 오후 수도권과 강원 내륙, 충남 서해안부터 시작돼 밤이면 그 밖의 중부지방까지 확대되겠습니다.

충청 지역은 내일 새벽이면 비가 대부분 그치겠고요.

수도권 지역은 오후까지, 강원 지역은 밤까지 비가 이어지겠습니다.

예상되는 강수량 살펴보시면 중북부 지역에 5~20mm, 충청 북부 지역에 5~10mm, 그 밖의 중부지방에 5mm 미만의 비가 예상되고요.

수도권과 강원 내륙 지역을 중심으로는 비가 내릴 때 천둥과 번개를 동반하며 요란하게 오겠습니다.

오늘도 낮 기온은 평년 수준을 크게 웃돌겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 24도, 대구는 27도까지 오르겠습니다.

날은 포근하지만 대기의 흐름 원활하게 이루어지면서 먼지에 대한 걱정은 없겠습니다.

당분간 맑고 포근한 날이 계속되겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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