민주 "5월 '원유 필요 물량' 80% 확보…요소수 재고 3개월분 확보"

▲ 더불어민주당 중동상황 경제대응 특별위원회 주최로 27일 국회 의원회관에서 '차량 5부제 관련 자동차보험료 할인 방안 발표'를 하고 있다.

민주당은 오늘(27일) 에너지 소비 절감 노력을 통해 다음 달 원유와 요소수 등의 공급에 문제가 없을 것이라고 밝혔습니다.민주당 중동전쟁 경제대응 특별위원회는 27일 국회에서 재정경제부, 외교부, 산업통상부 등과 회의를 열어 에너지 위기 대응 상황을 점검했습니다.특위 간사인 안도걸 의원은 회의 후 기자들과 만나 "원유는 5월 필요한 물량의 80%를 확보했다"며 "국내 소비 절감 등의 노력을 포함하면 5월 중에는 문제가 없다고 판단한다"고 말했습니다.이어 "나프타 가격은 100%까지 올랐다가 72% 수준으로 낮아졌다. 연말까지 나프타 210만t을 확보했다"며 "당장 급한 5월분은 예년 대비 85~90%가 확보된 상태로, 아껴 쓰면 5월분도 문제없다는 게 산업부의 판단"이라고 설명했습니다.그러면서 "차량용 요소수 재고는 3개월분을 확보했다"며 "일부 기업에 요소수가 부족한 문제가 발생하고 있는데 조달청에서 지난 23일부터 재고 부족 기업을 대상으로 방출을 시작했다"고 덧붙였습니다.최고가격제 시행에 따른 정유사 손실을 정산하기 위한 절차도 진행됩니다.업계가 손실분을 확정하고 회계법인에서 검증한 후 산업부가 손실분을 결정할 예정입니다.안 의원은 "주사기의 경우 제조업체에 특별 연장 근로를 허용해 생산량을 늘려가고 있다"며 "증산된 물량은 긴급한 병원에 우선 공급하고, 매점매석 행위는 철저히 단속 중"이라고 했습니다.아스팔트 등의 건설 자재 공급과 관련해선 조달청이 민간 수급협의체를 통해 시급한 건설 현장에 우선 공급하기로 했습니다.정진욱 의원은 정유사에 카드로 석유제품 대금을 결제할 수 있도록 해달라는 주유업계의 요구에 대해 "주유소에서는 고유가 시기에만 일정 금액 이상 올라갈 때마다 카드 수수료를 낮춰주는 안을 제안했고, 금융위원회는 적극적으로 논의해 보겠다고 했다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)