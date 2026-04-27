중국 남성 고양이 1,500마리 학대 의혹…"돈 받고 살해 영상도 제작"

▲ 고양이 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

중국에서 한 남성이 수년간 고양이를 잔혹하게 학대·살해한 혐의로 당국의 조사를 받고 있습니다.27일 중국신문주간과 홍콩 명보 등에 따르면 허난성 핑딩산시에 거주하는 마 모 씨는 약 4년간 1천500마리 이상의 고양이를 학대·살해한 혐의를 받습니다.이 남성은 고양이의 신체를 잔혹하게 훼손하는 수법으로 학대한 뒤 사체를 유기하고, 관련 영상을 온라인 커뮤니티에 게시해 금품을 취한 것으로 전해졌습니다.사건은 유기동물 구조 활동가들의 추적으로 드러났습니다.활동가들은 학대 흔적이 있는 고양이 사체가 잇따라 발견되자 자체 조사를 벌여 마 씨를 특정하고 경찰에 신고했습니다.이들은 마 씨가 입양을 가장해 고양이를 확보한 뒤 장기간 범행을 저지른 것으로 보고 있습니다.그는 2022년부터 펫숍이나 온라인 플랫폼 등을 통해 고양이 1천500마리를 입양했으나 대부분 행방이 확인되지 않은 상태입니다.활동가들은 특히 학대 정황이 담긴 영상과 사진 자료를 확보해 경찰에 제출한 것으로 알려졌습니다.마 씨는 고양이 학대 관련 온라인 커뮤니티에서 활동한 것으로도 의심됩니다.해당 커뮤니티에는 약 1천 명이 참여하고 있으며 가상화폐를 받고 특정 방식의 학대 영상을 제작하는 등 조직적으로 학대를 일삼은 것으로 전해졌습니다.경찰은 공공질서 교란 혐의로 사건을 입건하고 마 씨에게 행정구류 10일 처분을 내렸습니다.다만 수사는 계속 진행 중이며 구체적인 혐의와 사건 성격은 추가 확인이 필요하다는 입장입니다.명보는 "중국에는 동물보호법이 없어 다수의 동물 학대 사건이 공공질서 교란이나 고의 재산 훼손 등의 혐의로 비교적 가벼운 처벌에 그친다"고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)