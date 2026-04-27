K자본시장 10년 청사진 제시…금투협 'K-자본시장포럼' 출범

▲ K-자본시장포럼 출범식

금융투자협회는 오늘(27일) 서울 여의도에서 'K-자본시장포럼' 출범식을 개최했다고 밝혔습니다.K-자본시장포럼은 한국 자본시장의 미래 10년 청사진 제시를 위한 장기 성장 전략 수립 및 단계별 이행 로드맵을 종합적으로 논의하는 자립니다.자본시장 각 분야에서 연륜과 전문성을 갖춘 인사들로 구성됐습니다.황성엽 회장(의장)을 비롯해 김세완 자본시장연구원장, 신제윤 삼성전자 이사회 의장, 유상호 한국투자증권 수석 부회장, 정상기 전 미래에셋자산운용 부회장, 정순섭 서울대 법학전문대학원 교수, 최운열 한국공인회계사회 회장, 홍성국 전 대우증권 사장 등 총 8명이 위원으로 참여합니다.한국 자본시장의 싱크탱크인 자본시장연구원이 포럼을 지원하고, 각 분야 전문가로 구성된 실무협의체·전문가워킹그룹·자문위원 등 100명 내외의 전문가그룹이 현장의 다양한 시각과 전문적 견해를 포럼에 제공합니다.금융투자협회는 올해 초 K자본시장본부를 신설하고, 한국 자본시장의 지속 가능한 성장을 이끌 핵심 과제 발굴과 중장기 전략 수립을 목적으로 포럼 출범을 체계적으로 준비해왔다고 설명했습니다.5월부터 매월 개최될 K-자본시장포럼은 자본시장을 통한 국가 경제 혁신 성장과 일자리 창출, 디지털 금융을 통한 금융 접근성·편의 제고, 국민의 노후 소득 보장과 장기 자산 형성, 자본시장 인프라 선진화를 통한 국민 경제 기반 강화, 글로벌 금융 경쟁력 제고를 통한 국부 창출, 투자자 보호와 공정한 시장 신뢰 구축 등 국민 자산 증식과 국가 경제 발전을 위한 정책 어젠다를 중심으로 논의를 이어갑니다.1년간의 집중적인 논의를 통해 도출된 성과는 체계적인 정책보고서로 집약되어 2027년 상반기 정부·국회에 제출될 예정입니다.황성엽 금융투자협회장은 "급변하는 경제 환경 속에서 코리아 디스카운트의 그늘을 걷어내고 프리미엄으로 전환한 지금이 퀀텀점프를 준비할 적기"라며 "K-자본시장포럼을 통해 K-자본시장의 미래 10년을 향해 한 걸음씩 겸손히 걸어나갈 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=금융투자협회 제공, 연합뉴스)