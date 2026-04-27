뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

작년 엔지니어링 수주 13조 1천억여 원…3년 연속 최대 실적 기록

이태권 기자
작성 2026.04.27 10:53 조회수
2024-2025년 수주실적 비교 (사진=한국엔지니어링협회 제공, 연합뉴스)
▲ 2024-2025년 수주 실적 비교

한국엔지니어링협회는 지난해 연간 엔지니어링 수주 실적이 13조 1천390억 원으로 전년 대비 16.1% 증가했다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

연간 수주액은 최근 3년 연속 역대 최대치를 경신했다고 협회는 전했습니다.

국내 수주는 12조 7천478억 원으로 전년 대비 약 21% 증가했으나 해외 수주(3조 9천123억 원)는 절반 수준으로 감소했습니다.

건설 부문(6조 9천347억 원)은 상하수도·철도·토질지질 분야 중심으로 5천368억 원 늘었지만 도로공항·교통·수자원개발 분야를 중심으로 6천296억 원 줄어 전체적으로는 전년 대비 928억 원 감소했습니다.

반면 비건설 부문(6조 2천43억 원)은 1조 7천725억 원 규모인 체코 두코바니 원전 설계 등 대형 프로젝트를 비롯한 원전 관련 수주 증가로 원자력 부문이 전년 대비 2조 1천136억 원 늘며 전체 실적 상승을 이끌었습니다.

수주 규모 기준 상위 100대 기업의 수주액은 8조 9천41억 원으로 전체의 67.8%를 차지했습니다.

기업별 수주 실적 1위는 한국전력기술(1조 9천791억 원)로 집계됐습니다.

(사진=한국엔지니어링협회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지