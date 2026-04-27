[자막뉴스] "폭발까지 딱 사흘 남았다" 호언장담…"이란 석유산업 재건 불가" 아찔한 시나리오?

트럼프 미국 대통령이 현지 시간 26일 미국의 호르무즈 해협 역봉쇄가 효과적이라며, 이란의 송유관이 며칠 내로 폭발할 거라고 주장했습니다.



트럼프 대통령은 자신이 호르무즈 해협과 태평양 등 다른 해역에서 미 해군에 지시한 이란 연계 선박에 대한 봉쇄 조처에 대해 "믿을 수 없을 정도로 효과적"이라고 말했습니다.



그러면서 "이란이 더 이상 많은 돈을 벌 수 없다는 뜻"이라고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령은 또 "막대한 석유가 쏟아지는 송유관이 있을 때 어떤 이유로든 컨테이너나 선박에 계속 실을 수 없어 관이 막히게 되면 기계적 요인으로 지하에서 내부 폭발하게 된다"며 그게 이란에서 일어난 일이라고 주장했습니다.



호르무즈 해협 봉쇄로 인해 이란엔 더 이상 기름을 실을 선박이 없고, 송유관이 막혀서 폭발할 거라는 겁니다.



트럼프 대통령은 이어 "이란 송유관 폭발까지 사흘 밖에 남지 않았다"고 했습니다.



그러면서 "일단 폭발하면 복구는 불가능하다. 설령 복구한다고 해도 현 규모의 50% 정도밖에 안 될 것"이라고 덧붙였습니다.



트럼프 대통령의 이러한 언급은 봉쇄로 인해 이란 송유관이 막히면 관 내부에서 폭발이 일어나고, 결과적으로 석유 산업 재건이 사실상 불가능하다는 취지로 보입니다.



이를 두고 미 CNN 방송은 석유 전문가의 분석을 인용해 이란의 석유시설 상당수가 이미 가동 중단된 상태라고 했습니다.



다만, 송유관이 폭발까지 할 가능성은 크지 않다고 짚으면서 이는 트럼프 대통령의 과장 화법이라고 지적했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)