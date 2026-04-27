"백악관 총격, 트럼프 자작극 아냐?"…'조작' 논란 "30만 건 퍼졌다" [자막뉴스]

트럼프 미국 대통령이 참석한 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총격 사건이 발생한 뒤 이와 관련한 허위 주장이 온라인을 메우고 있습니다.



미국 뉴욕타임스는 현지시간 26일 만찬장에서 총성이 울렸다는 보도가 전해지자마자 소셜미디어(SNS)에 음모론과 책임론이 확산했다고 보도했습니다.



특히 일부 사용자들은 아무런 증거도 없이 이번 사건이 트럼프 대통령이나 측근들이 꾸며낸 자작극이라고 주장하고 있습니다.



저조한 여론조사 지지율이나 이란 전쟁에 쏠린 시선을 돌리기 위해 사건을 조작했다는 것입니다.



SNS 분석기업 오디엔스 산하의 트윗바인더 데이터에 따르면 현지시간 26일 정오까지 엑스(X·옛 트위터)에는 '조작된'(staged)이라는 단어가 포함된 게시물이 30만 건에 달할 정도로 급증했습니다.



이 수치엔 '조작된 사건'이 아니라고 반박하는 내용의 게시글도 포함됐습니다.



또, 이번 총격을 이스라엘 측과 연관짓는 게시글도 있었고 AI로 조작된 것으로 보이는 이미지도 쉽게 퍼졌습니다.



뉴욕타임스는 이런 현상이 팔로워 수를 늘리려는 인플루언서들의 무분별한 게시물과 트럼프 대통령의 활발한 온라인 활동이 복합적으로 작용한 결과라고 분석했습니다.



일부 인플루언서들이 조회수와 수익을 높이기 위해 사실과 다른 게시물을 무분별하게 올리고 있고, 역대 어느 대통령보다 활발하게 SNS에서 활동하고 있는 트럼프 대통령도 지지자들에게 사건들 관련 게시물을 올리도록 독려하면서 음모론적인 사고를 부추긴다는 것입니다.



이에 대해 클리프 램프 미시간대 교수는 "사람들은 자신이 믿고 싶은 사실에 따라 현실을 재구성하고 있다"며 "정확한 정보를 찾는 것이 아니라 자신의 믿음을 뒷받침해줄 정보를 찾는 것"이라고 분석했습니다.



이어서 "소문은 매우 빠르게 퍼지지만 오류를 바로잡는 데는 매우 오랜 시간이 걸리기도 한다"고 지적했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 안준혁, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)