이란전에 고유가 직격탄 맞은 미 운전자들…카풀·대중교통 이용

▲ 25일 미국 오하이오주 리틀턴의 한 쉘 주유소에 표시된 유류 가격

이란 전쟁에 따른 유가 급등의 충격으로 미국 운전자들이 주유소 지출을 줄이고 있다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 26일(현지 시간) 보도했습니다.인기 캐시백 앱 제공업체 '업사이드'의 데이터에 따르면 미국 북동부에서 올해 3월의 주유소당 평균 휘발유 매출은 전월 대비 4.3% 감소했습니다.이는 작년 3월에 주유소당 평균 휘발유 매출이 전월 대비 0.6% 증가했던 것과는 대조적입니다.업사이드는 미국 전역의 주유소 2만 3천여 곳에서 소비자 지출을 추적하고 있습니다.에너지 분야 시장분석기관 클리어뷰 에너지의 케빈 북 전무이사는 뉴욕, 보스턴, 필라델피아 등 대도시에 있는 직장에 통근하는 이들이 많은 미국 북동부에서 유가 급등으로 유류 소비가 감소하는 것은 예상된 일이었다고 설명했습니다.직장인들이 출퇴근은 반드시 해야 하지만 대중교통이라는 대안이 있고, 유류세도 높기 때문입니다.분석가들은 이를 이란 전쟁이 초래한 '수요 파괴'의 초기 징후로 보고 있습니다.미국자동차협회(AAA)에 따르면 이란 전쟁에 따른 호르무즈 해협 봉쇄 이후 미국 주유소에서 판매되는 휘발유 소매 가격은 28% 급등해, 전국 평균이 갤런당 4달러 수준입니다.미국인들은 연료 탱크를 가득 채우지 않고, 카풀을 하고, 불필요한 운전을 자제하는 등으로 생활 습관을 조정하고 있습니다.비교적 대중교통 인프라가 잘 갖춰진 미국 북동부뿐만 아니라, 그렇지 않아 자동차 의존도가 높은 지역에서도 수요 파괴의 징후가 감지됩니다.애리조나주, 콜로라도주, 유타주 등 로키산맥 지역의 매출은 작년 3% 증가에서 올해 0.3% 감소로 반전되었습니다.테네시주, 켄터키주, 앨라배마주 등 중남부 주들의 판매 증가율은 작년 7.2%에서 올해 3.6%로 급감했습니다.FT는 미국은 국토가 넓고 대중교통이 미비해 수요 파괴가 일어나기 어려운 구조임에도 불구하고 광범위한 생활비 위기 속에서 소비자들이 유류 사용을 줄여야겠다는 압박을 느끼고 있다고 설명했습니다.그러면서 휘발유 가격 상승에 따른 민심 이반이 오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령에게 큰 정치적 부담이 될 전망이라고 분석했습니다.트럼프 대통령은 지난 2024년 대통령 선거운동 당시 유가를 갤런당 2달러로 낮추겠다고 공약한 바 있습니다.북 전무는 "유가가 오르면 운전자들은 무조건 현직자(대통령)를 비난하게 마련"이라며 유가만큼 유권자가 즉각적으로 체감하는 경제 지표는 별로 없다고 지적했습니다.운전을 안 할 수 없는 이들은 저렴한 등급의 연료를 선택하거나 소량씩 주유하고 있습니다.보통 휘발유보다 옥탄가가 높고 엔진 보호 성능이 뛰어난 고급 휘발유와 중간 등급 휘발유의 판매는 각각 7%와 3.6% 감소했습니다.전쟁 발발 이래 주유 건수는 10.7% 늘었으나 부피로 따진 전체 판매량은 2.2% 증가에 그쳐, 운전자들이 연료 탱크를 단번에 가득 채우지 않고 소액으로 자주 주유하는 경향이 뚜렷해졌습니다.텍사스주 북부에 살면서 자동차로 이동하면서 정신건강 상담을 하는 서맨사 로트는 연료비를 아끼려고 친구 만남을 자제하고 식료품 배달 아르바이트와 혈장 판매까지 시작했다고 FT에 말했습니다.그는 "돈이 더 들어올 때까지 기름이 바닥나지 않기를 바라면서 한 번에 10∼15달러(1만 5천∼2만 2천 원)씩만 주유한다"며 "배달과 혈장 판매가 기름값 대기 위한 직업이 됐다"고 말했습니다.연료 절약 혜택을 주는 앱들과 카풀 앱들은 이란 전쟁 발발 이래 폭발적 성장세를 보이고 있습니다.올해 3월 가스버디(Gasbuddy), 머드플랩(Mudflap), 업사이드(Upside)의 다운로드 수는 전월 대비 각각 453%, 95%, 81% 늘었습니다.카풀 앱 블라블라카(BlaBlaCar)는 같은 기간에 15% 성장했습니다.블룸버그NEF는 호르무즈 해협 봉쇄가 한 달 지속될 때마다 전 세계적으로 하루 약 200만 배럴의 수요 파괴가 발생할 것으로 추산했습니다.다만 미 에너지정보청(EIA) 공식 데이터에 따르면 정유사가 소매업체에 공급한 연료의 양은 4월 17일에 끝난 주간에 전년 동기 대비 35만 8천 배럴 감소했습니다.다만 이는 예년에 비해 크게 줄어든 것은 아니어서, 미국 전국 데이터에서는 수요 파괴의 징후가 약한 것으로 보입니다.블룸버그NEF의 자연자원 조사팀장 데이비드 도허티는 미국의 휘발유 수요는 비탄력적이기 때문에 전국적으로 연료 공급 감소의 폭이 크지는 않다며 카풀이나 소량 주유 등이 전체 유류 소비량의 대폭 감소로는 이어지지 않고 있다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)