'신지 예비신랑' 문원 "논란으로 일 끊겨…물류센터·계단 청소 업체서 일해"

그룹 코요태 신지와 결혼을 앞둔 가수 문원이 사생활 논란 이후 일이 끊겨 아르바이트를 하며 버텼다고 고백했다.



지난 24일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 오는 5월 2일 결혼하는 신지와 문원 예비부부가 동반 출연해 그간의 속사정을 밝혔다.



같이 사는 기분을 묻자 신지는 "안정감이 생겨서 좋다. 뭘 하든 자기가 옆에서 손 하나 까딱하지 않게 해주니까. 그게 너무 고맙고 미안하다"며 문원에게 고마운 마음을 밝혔다.



이어 신지는 "날 안 만났으면 작년에 이런 일이 있을 때 이렇게 주목받지 않았을 텐데"라며 미안한 마음을 내비쳤다. 신지는 "(논란 이후) 이 사람이 많이 힘들었다. 그동안 공연도 다니고 축가도 부르러 다녔는데, 그 일들이 뚝 끊겨버렸다"고 전했다.



이에 문원은 "제가 할 수 있는 걸 찾다가, 물류센터에서 물건을 옮기거나, 계단청소 업체에서 일했다"며 "손 놓고 쉴 수는 없어서 보탬이 되고자 했다"라고 말했다.



신지는 "코요태 멤버들도 '원이가 괜찮냐'며 걱정을 많이 했다. '오늘도 청소 알바 하러 갔다'고 하니 '진짜 성실하고 좋은 친구'라고 하더라"며 멤버들도 인정한 문원의 성실함을 칭찬했다.



문원은 자신을 향한 비난 여론에 대해 "어쩔 수 없다고 생각한다. 그만큼 신지 씨를 사랑해 주신 분들이 걱정해 주시는 거니까"라며 "노력해서 보여드리는 수밖에 없다고 생각한다"라며 마음을 다잡았다.



이에 신지는 "지금도 충분하다. 난 충분히 만족하고 충분히 고맙고 존경스럽다"라며 문원을 향한 신뢰감을 드러냈다.



지난해 신지는 7세 연하 문원과의 결혼을 깜짝 발표해 큰 화제를 모았다. 그러나 축하만 받아야 할 소식에, 문원의 과거 이혼 이력과 자녀의 존재가 알려지고, 여기에 불법 부동산 영업 등의 사생활 논란이 불거지며 신지의 결혼을 반대하는 목소리가 터져나왔다.



[사진=KBS 방송 캡처]



(SBS연예뉴스 강선애 기자)