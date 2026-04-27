트럼프 "해상 봉쇄 효과적…이란 송유관 사흘 후면 내부 폭발"

▲ 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 26일(현지 시간) 이란과의 협상을 "전화로 진행한다. 그러니 그들이 원하면 우리에게 전화하면 된다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 "사람들(미국 협상 대표단)을 18시간이나 여행하게 해서 보내지 않을 것"이라며 이같이 밝혔습니다.트럼프 대통령은 전날 이란과의 협상을 중재하는 파키스탄 측에 전화를 걸어 ' 우리는 더는 이것(협상단을 파키스탄에 보내는 것)을 하지 않겠다'고 말했다면서 "우리는 모든 카드를 쥐고 있다"고 말했습니다.그는 다만, "그들은 계속 관여하는 것을 유지할 것"이라며 파키스탄이 중재를 계속할 것이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 그러면서 "하지만 다시 말하지만, 그들은 (종전) 합의에 무엇이 포함돼야 하는지 알고 있다"며 "그들은 핵무기를 가질 수 없다. 그렇지 않으면 만날 이유가 없다"고 말했습니다.이 같은 발언은 트럼프 대통령이 협상 종료 때까지 휴전을 하겠다고 선언한 뒤 이란과의 대면 협상 재개를 모색하고 있는 상황에서 나왔습니다.당초 미국은 협상 대표단을 25일 협상지인 파키스탄으로 파견하려 했지만 이란 측이 협상을 하지 않으려 하는 듯한 모습을 보이자 파견을 보류했습니다.결국 이날 트럼프 대통령이 '전화 협상'을 언급한 것은 사실상 협상에 연연하지 않는다는 입장을 피력하며 이란을 압박한 메시지로 읽힙니다.트럼프 대통령은 이란과의 전쟁에 대해선 "우리는 훌륭한 성과를 냈으며, 큰 승리를 거둘 것"이라며 "그들(이란)이 똑똑하게 행동하기를 바라지만, 그렇지 않더라도 우리는 어쨌거나 이길 것"이라고 거듭 강조했습니다.그는 아울러 자신이 호르무즈 해협 및 태평양 등 다른 해역에서 미 해군에 지시한 이란 연계 선박에 대한 봉쇄 조처가 "믿을 수 없을 정도로 효과적"이라며 "그들은 더 이상 많은 돈을 벌 수 없다는 뜻"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 또 "막대한 석유가 쏟아지는 송유관이 있을 때 어떤 이유로든 컨테이너나 선박에 계속 실을 수 없어 그 라인이 막히게 되면 그 관은 기계적 요인으로 지하에서 내부 폭발하게 된다. 실제 그들에게 일어난 일이며 봉쇄로 인해 그들에게는 선박이 없다"고 주장했습니다.이어 "그냥 폭발하는 것이다. 그리고 그들은 그런 일이 발생하기 전까지 사흘 밖에 안 남았다고 말한다"며 "일단 폭발하면 복구는 불가능하다. 설령 복구한다고 해도 현 규모의 50% 정도밖에 안될 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령의 이러한 언급은 봉쇄로 인해 이란 송유관이 막히면 관 내부에서 폭발이 일어나 석유 산업 재건이 사실상 불가능하다는 취지입니다.이를 두고 미 CNN 방송은 석유 전문가의 분석을 인용, 이란의 석유 시설 상당수가 이미 가동 중단된 상태이며 폭발할 가능성은 크지 않다고 짚으면서 이는 트럼프 대통령의 과장 화법이라고 지적했습니다.이와 함께 트럼프 대통령은 인터뷰에서 북대서양조약기구(NATO·나토)에 대해 "우리를 제대로 도와주지 않았다. 우리는 그들을 위해 수조 달러를 쏟아부으며 오랫동안 봉사해 왔는데 우리가 약간의 도움이 필요했을 때 그들은 곁에 없었다"며 "따라서 우리는 그걸 기억해야 한다"고 거듭 불만을 표출했습니다.그는 중국이 이란을 돕고 있느냐는 질의엔 "크게 도왔다고 생각하지 않는다. 도움이 될 수도 있겠지만 그들이 할 수 있는 게 많다고 생각하지 않는다"고 했습니다.이어 "중국이 지금보다 훨씬 더 나쁘게 했을 수도 있었지만, 나는 그들이 그렇게 나쁘게 했다고 생각하지 않는다"고 덧붙였습니다.한편, 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 우크라이나 전쟁 상황과 관련해 "좋은 대화를 했다"면서도 그 시기를 언급하지 않았습니다.그는 그러면서 "우리는 러시아와 우크라이나 상황을 해결하려 노력 중"이라며 "우리가 해낼 수 있기를 바란다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)