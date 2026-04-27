뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

신작 공세에도 아무도 못 막아…매서운 '살목지', 200만 돌파 눈앞

SBS 뉴스
작성 2026.04.27 10:09 조회수
살목지
공포 영화 '살목지'가 3주 연속 주말 박스오피스 1위에 올랐다.

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '살목지'는 지난 24일부터 26일까지 전국 34만 3천463명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 198만 3천763명.

개봉 일주일 만에 손익분기점(80만 명)을 돌파했던 '살목지'는 10일 만에 전국 관객 100만 명을 돌파했다. 개봉 19일 연속 박스오피스 1위를 기록하며 200만 돌파도 눈앞에 뒀다. 한국 영화 '짱구'와 '란 12.3' 그리고 할리우드 대작 '리 크로닌의 미이라' 등 신작이 잇따라 개봉했지만 '살목지'의 기세를 꺾지 못했다.

박스오피스 2위는 같은 기간 12만 8천980명을 동원한 '프로젝트 헤일메리'가 차지했다. 누적 관객 수는 249만 900명이다.

한편, 지난 22일 나란히 개봉한 신작 '짱구'와 '란 12.3'은 각각 11만 1천366명과 7만 8천399명을 동원해 주말 박스오피스 3, 4위에 랭크됐다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지