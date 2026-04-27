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'높이 184m' 기네스북 오른 청라하늘대교 전망대, 내달 개방

유영규 기자
작성 2026.04.27 09:26 조회수
'높이 184m' 기네스북 오른 청라하늘대교 전망대, 내달 개방
▲ 세계 최고 '184m' 해상교량 전망대 '엣지워크'

인천경제자유구역청은 세계 최고 높이(184ｍ) 해상교량 전망대로 기네스북에 오른 청라하늘대교(제3연륙교)의 관광시설 '더 스카이184'를 다음 달 개방한다고 오늘(27일) 밝혔습니다.

더 스카이184는 하늘 전망대, 루프톱 전망대, 바다 전망대, 친수공간, 여행자센터 등을 갖춘 복합 관광시설입니다.

인천경제청은 우선 다음 달 7일부터 하늘·바다 전망대와 여행자센터 등 주요 시설 운영을 시작하고, 안전 점검과 시험 운영을 거쳐 다음 달 15일부터 체험형 시설 '엣지워크'를 운영합니다.

관광시설 중 하늘 전망대와 엣지워크는 유료로 운영되며, 바다 전망대와 친수공간을 포함한 나머지 공간은 누구나 무료로 이용할 수 있습니다.

이용 요금은 하늘 전망대 1만 5천 원, 엣지워크 체험 6만 원(하늘 전망대 포함)이며, 인천시민에게는 50% 할인 혜택이 적용됩니다.

인천경제청은 관광 활성화를 위해 친수 공간을 활용한 음악 공연과 문화프로그램 등 다양한 관광 콘텐츠도 운영할 계획입니다.

유정복 인천시장은 "청라하늘대교 관광시설은 전망, 체험, 문화 콘텐츠가 어우러진 새로운 관광 공간"이라며 "인천을 대표하는 관광 명소로 만들어 나가겠다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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