'성매매 혐의 각하' 주학년, 더보이즈 콘서트 포착…재합류 가능성 열리나

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그룹 더보이즈 출신 주학년이 소속사와의 전속계약 해지 및 팀 퇴출 이후 이후 약 10개월 만에 멤버들의 콘서트장을 찾은 근황을 공개해 관심을 모으고 있다.주학년은 26일 자신의 SNS를 통해 더보이즈 콘서트 현장에서 촬영한 것으로 보이는 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 객석에서 무대를 바라보는 모습이 담긴 것으로 추정되며, 별도의 설명은 덧붙이지 않았다.더보이즈는 지난 24일부터 26일까지 서울 송파구 KSPO DOME에서 단독 콘서트를 개최했다. 일부 팬들은 객석에서 주학년의 모습을 목격했다며 "주학년이 콘서트 중간에 자리를 떠났다"는 글을 남기기도 했다.주학년은 2025년 6월 치명적인 사생활 이슈가 보도되며 그 여파로 팀에서 탈퇴하고 소속사와 전속계약도 해지됐다.당시 소속사는 일본의 한 매체가 보도한 스캔들 기사에 대해서 "사안이 심각하다"며 탈퇴 및 계약 해지를 결정했다고 밝혔으나, 주학년은 "성매매를 한 적이 없고 팀을 자진 탈퇴한 사실도 없다"며 의혹을 전면 부인했다.이후 주학년은 소속사와 언론 보도에 대해 10억 원 민사소송을 제기하는 등 법적 대응을 진행 중인 것으로 전해졌으며, 관련 의혹과 관련해 고발이 접수됐지만 경찰은 "구체적인 수사 개시 사유가 부족하다"며 각하 처분을 내린 바 있다.한편 더보이즈는 주학년 탈퇴 이후 활동을 이어가는 과정에서 소속사 원헌드레드와 전속계약 분쟁을 겪고 있다. 멤버 9인은 전속계약 효력 정지 가처분을 신청했고, 법원은 이를 인용했다. 이에 대해 원헌드레드는 이의 신청과 본안 소송을 예고하며 맞서고 있다. 주학년의 콘서트 방문을 계기로 팀과의 관계 및 향후 행보에도 이목이 쏠리고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)