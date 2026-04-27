이정후, 시즌 첫 4안타 경기…타율 0.313

▲ 득점하는 이정후

'바람의 손자' 이정후(샌프란시스코)가 시즌 초반 부진을 털어내고 강풍을 일으키고 있습니다.이정후는 한 경기 개인 최다 타이인 4개의 안타를 쏟아내며 시즌 타율을 3할대로 끌어올렸습니다.오늘(27일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 마이애미 말린스와 홈 경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 3루타 포함 5타수 4안타 2득점으로 맹활약하며 팀의 6대 3 승리를 이끌었습니다.이정후가 한 경기에서 4개의 안타를 친 건 지난해 9월 6일 세인트루이스 카디널스전(5타수 4안타) 이후 약 7개월 만이고, MLB 데뷔 후 3번째입니다.3경기 연속 멀티 히트(한 경기 2안타 이상) 행진을 펼친 이정후의 시즌 타율은 0.287에서 0.313(99타수 31안타)으로 크게 올랐습니다.지난달 13일까지 1할대 타율을 기록하며 부진한 모습을 보였지만, 최근 한 달 동안 무서운 행보를 펼치면서 내셔널리그 타율 10위, 최다 안타 공동 10위에 올랐습니다.이정후는 0대 0으로 맞선 1회말 첫 타석부터 안타를 뽑아냈습니다.선두 타자로 나선 그는 마이애미 우완 선발 맥스 마이어의 시속 157km 높은 직구를 받아쳐 우익수 키를 넘기는 3루타를 터뜨렸습니다.아쉽게도 후속 타선의 침묵으로 홈을 밟진 못했습니다.3대 0으로 뒤진 3회말 두 번째 타석에서도 안타가 나왔습니다.원아웃에서 마이어의 3구째 바깥쪽 높은 체인지업을 공략해 좌전 안타를 치고 출루했습니다.이정후는 루이스 아라에스의 내야 땅볼 때 상대 팀 수비 실책을 틈타 홈을 밟았습니다.안타 행진은 계속됐습니다.3대 1로 뒤진 5회말 투아웃에서 이정후는 마이어의 가운데 몰린 직구를 깨끗한 우전 안타로 연결했습니다.3대 3으로 맞선 7회말 공격에선 바뀐 투수인 좌완 앤드루 나르디의 몸 쪽 직구를 쳐 중전 안타를 만들었고 케이시 슈미트의 중월 홈런 때 득점했습니다.8회말 마지막 타석에선 좌익수 뜬공으로 잡혀 오늘 유일한 범타를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)