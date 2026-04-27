이번에는 동생과 함께…피츠패트릭, 2주 연속 우승

▲ 트로피를 든 피츠패트릭 형제

맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 이번에는 동생과 함께 미국프로골프(PGA) 투어 우승컵을 들어 올렸습니다.4살 많은 형인 맷은 오늘 미국 루이지애나주 애번데일의 TPC 루이지애나(파72)에서 열린 팀 대회 취리히 클래식(총상금 950만 달러) 마지막 날 동생 알렉스와 한 개의 공을 번갈아 치며 1언더파 71타를 적어냈습니다.합계 31언더파 257타를 기록한 피츠패트릭 형제는 알렉스 스몰리-헤이든 스프링어(이상 미국), 크리스토페르 레이탄-크리스 벤투라(이상 노르웨이) 조를 한 타 차로 제치고 우승했습니다.형 맷은 지난주 PGA 투어 RBC헤리티지에서 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 꺾고 우승한 데 이어 2주 연속 정상에 등극했습니다.DP월드투어에서 활동해 온 동생 알렉스는 PGA 투어 첫 우승과 함께 2028년까지 PGA 투어에 출전할 수 있는 선물도 함께 받았습니다.피츠패트릭 형제는 274만 5천500달러(약 40억 원)의 우승 상금을 받습니다.4타 차 단독 선두로 4라운드를 시작한 피츠패트릭 조는 11번 홀까지 버디 3개를 잡으려 순항하는 듯했습니다.하지만 12번 홀(파4)에서 맷이 티샷을 오른쪽 러프의 나무 옆에 보냈고, 알렉스의 두 번째 샷이 나무를 맞고 튀어나오는 등 고전 끝에 2타를 잃었습니다.피츠패트릭 형제는 14번 홀(파3)에서도 보기를 적어내 추격자들에게 동타를 허용한 채 18번 홀(파5)에 올랐습니다.맷의 티샷은 페어웨이에 안착했지만, 알렉스의 두 번째 샷은 그린 못 미쳐 벙커에 떨어져 다시 위기가 찾아왔습니다.하지만 세계 랭킹 3위 맷은 벙커 샷을 홀 옆 30cm에 붙였고, 동생 알렉스가 버디 퍼트로 마무리하며 승부를 끝냈습니다.알렉스는 우승 퍼트를 성공한 뒤 형과 포옹하며 기쁨을 함께 나눴습니다.(사진=게티이미지)