뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이번에는 동생과 함께…피츠패트릭, 2주 연속 우승

홍석준 기자
작성 2026.04.27 08:15 조회수
이번에는 동생과 함께…피츠패트릭, 2주 연속 우승
▲ 트로피를 든 피츠패트릭 형제

맷 피츠패트릭(잉글랜드)이 이번에는 동생과 함께 미국프로골프(PGA) 투어 우승컵을 들어 올렸습니다.

4살 많은 형인 맷은 오늘 미국 루이지애나주 애번데일의 TPC 루이지애나(파72)에서 열린 팀 대회 취리히 클래식(총상금 950만 달러) 마지막 날 동생 알렉스와 한 개의 공을 번갈아 치며 1언더파 71타를 적어냈습니다.

합계 31언더파 257타를 기록한 피츠패트릭 형제는 알렉스 스몰리-헤이든 스프링어(이상 미국), 크리스토페르 레이탄-크리스 벤투라(이상 노르웨이) 조를 한 타 차로 제치고 우승했습니다.

형 맷은 지난주 PGA 투어 RBC헤리티지에서 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)를 꺾고 우승한 데 이어 2주 연속 정상에 등극했습니다.

DP월드투어에서 활동해 온 동생 알렉스는 PGA 투어 첫 우승과 함께 2028년까지 PGA 투어에 출전할 수 있는 선물도 함께 받았습니다.

피츠패트릭 형제는 274만 5천500달러(약 40억 원)의 우승 상금을 받습니다.

4타 차 단독 선두로 4라운드를 시작한 피츠패트릭 조는 11번 홀까지 버디 3개를 잡으려 순항하는 듯했습니다.

하지만 12번 홀(파4)에서 맷이 티샷을 오른쪽 러프의 나무 옆에 보냈고, 알렉스의 두 번째 샷이 나무를 맞고 튀어나오는 등 고전 끝에 2타를 잃었습니다.

피츠패트릭 형제는 14번 홀(파3)에서도 보기를 적어내 추격자들에게 동타를 허용한 채 18번 홀(파5)에 올랐습니다.

맷의 티샷은 페어웨이에 안착했지만, 알렉스의 두 번째 샷은 그린 못 미쳐 벙커에 떨어져 다시 위기가 찾아왔습니다.

하지만 세계 랭킹 3위 맷은 벙커 샷을 홀 옆 30cm에 붙였고, 동생 알렉스가 버디 퍼트로 마무리하며 승부를 끝냈습니다.

알렉스는 우승 퍼트를 성공한 뒤 형과 포옹하며 기쁨을 함께 나눴습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지