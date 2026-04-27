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이 대통령, 오늘 '알파고 아버지' 딥마인드 대표 접견…"AI 협력 논의"

강민우 기자
작성 2026.04.27 07:52 조회수
이 대통령, 오늘 '알파고 아버지' 딥마인드 대표 접견…"AI 협력 논의"
이재명 대통령이 오늘(27일), 청와대에서 '알파고의 아버지'로 불리는 데미스 하사비스 구글 딥마인드 공동창업자 겸 대표를 만납니다.

청와대는 "이 대통령과 하사비스 대표가 AI 기반의 과학기술 혁신과 책임 있는 AI 활용 등 주요 의제에 대한 협력 방안을 논의할 예정"이라고 밝혔습니다.

그러면서, "이번 면담은 정부의 글로벌 AI 협력 행보의 연장선상"이라며 "세계 최고 수준의 AI 기업과의 협력을 통해, AI 기반 과학기술 혁신과 책임 있는 AI 활용을 위한 정책을 가속화하는 계기가 될 것"이라고 강조했습니다.

하사비스 대표는 지난 2016년 이세돌 9단과 바둑 인공지능(AI) '알파고'의 대국을 총괄한 인물입니다.

단백질 구조 예측 AI 모델 '알파폴드'를 개발해 재작년 노벨화학상을 수상하기도 했습니다.

'AI 3대 강국 도약'을 역설해 온 이 대통령은 취임 후 샘 올트먼 오픈AI 대표, 젠슨 황 엔비디아 대표, 손정의 소프트뱅크그룹 회장 등 AI 주요 기업의 수장을 만나 협력 방안을 논의한 바 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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