뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"로제 덕분, 운이 좋았습니다" 데뷔 50년 만에 월드투어

김경희 기자
작성 2026.04.27 07:41 조회수
PIP 닫기
<앵커>

블랙핑크 멤버 로제의 '아파트'가 나오기 전엔 아파트 하면 가수 윤수일 씨의 노래를 떠올리시는 분들이 많았을 겁니다. 윤수일 씨가 데뷔 50년 만에 첫 월드 투어에 나섭니다.

김경희 기자가 만나고 왔습니다.

<기자>

1982년 발매 이후 대중의 사랑을 꾸준히 받아온 이 노래의 인기가 최근 더 높아졌습니다.

'로제의 신축 아파트가 윤수일의 구축 아파트 집값을 올려놨다', '윤수일의 아파트가 재건축됐다'는 우스갯소리까지 나왔습니다.

[윤수일/가수 : 그게 다 운인 거 같아요. 저의 아파트가 로제 양 덕분에 역주행하면서, 그래서 제가 이제 글로벌 가수가 된 것 같은….]

새로운 전성기를 맞은 윤수일이 데뷔 50년 만에 처음으로 미국과 일본, 호주 등 월드 투어에 나섭니다.

타이틀은 '디 오리지널', 자신이 아파트의 원조임을 강조한 것입니다.

[윤수일/가수 : 당시에는 이 아파트처럼 빠른 템포의 노래가 좀 없었습니다. 그걸 제가 과감하게 도입을 했고 거기에 쓸쓸함을 또 딱 얹었잖아요. '외롭고 쓸쓸한 너의 아파트'를 탁 얹으니까….]

인터뷰 중 여러 번 운이 좋았다고 말했지만, 윤수일의 지난 50년은 집념의 시간이었습니다.

정식 음악 교육은 꿈도 못 꿀 시절, 고수들을 찾아다니며 작곡을 배웠고 히트곡 대부분을 스스로 만들었습니다.

혼혈에 대한 곱지 않은 시선도 음악으로 이겨냈습니다.

[윤수일/가수 : 어머니가 저를 업고 어느 동네에 이사를 가면 쫓겨나기 일쑤였습니다. 제가 자라면서 받았던 마음의 상처는 참 운 좋게도 음악을 통해서 하나둘씩 치유가 되고….]

지난 50년간 발표한 앨범 25장, 노래 300여 곡이 모자란 듯 71살의 싱어송라이터는 더 많은 곡을 쓰겠다고 다짐했습니다.

(영상편집 : 김종태, VJ : 오세관)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지