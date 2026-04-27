"로제 덕분, 운이 좋았습니다" 데뷔 50년 만에 월드투어

<앵커>



블랙핑크 멤버 로제의 '아파트'가 나오기 전엔 아파트 하면 가수 윤수일 씨의 노래를 떠올리시는 분들이 많았을 겁니다. 윤수일 씨가 데뷔 50년 만에 첫 월드 투어에 나섭니다.



김경희 기자가 만나고 왔습니다.



<기자>



1982년 발매 이후 대중의 사랑을 꾸준히 받아온 이 노래의 인기가 최근 더 높아졌습니다.



'로제의 신축 아파트가 윤수일의 구축 아파트 집값을 올려놨다', '윤수일의 아파트가 재건축됐다'는 우스갯소리까지 나왔습니다.



[윤수일/가수 : 그게 다 운인 거 같아요. 저의 아파트가 로제 양 덕분에 역주행하면서, 그래서 제가 이제 글로벌 가수가 된 것 같은….]



새로운 전성기를 맞은 윤수일이 데뷔 50년 만에 처음으로 미국과 일본, 호주 등 월드 투어에 나섭니다.



타이틀은 '디 오리지널', 자신이 아파트의 원조임을 강조한 것입니다.



[윤수일/가수 : 당시에는 이 아파트처럼 빠른 템포의 노래가 좀 없었습니다. 그걸 제가 과감하게 도입을 했고 거기에 쓸쓸함을 또 딱 얹었잖아요. '외롭고 쓸쓸한 너의 아파트'를 탁 얹으니까….]



인터뷰 중 여러 번 운이 좋았다고 말했지만, 윤수일의 지난 50년은 집념의 시간이었습니다.



정식 음악 교육은 꿈도 못 꿀 시절, 고수들을 찾아다니며 작곡을 배웠고 히트곡 대부분을 스스로 만들었습니다.



혼혈에 대한 곱지 않은 시선도 음악으로 이겨냈습니다.



[윤수일/가수 : 어머니가 저를 업고 어느 동네에 이사를 가면 쫓겨나기 일쑤였습니다. 제가 자라면서 받았던 마음의 상처는 참 운 좋게도 음악을 통해서 하나둘씩 치유가 되고….]



지난 50년간 발표한 앨범 25장, 노래 300여 곡이 모자란 듯 71살의 싱어송라이터는 더 많은 곡을 쓰겠다고 다짐했습니다.



(영상편집 : 김종태, VJ : 오세관)