[스브스夜] '런닝맨' 바타♥ 지예은, 비즈니스 썸남 양세찬에 "다음 주부터 좋은 동료로 지내요"

지예은과 양세찬의 비즈니스 썸이 막을 내렸다.



26일 방송된 SBS '런닝맨'은 800회 특집으로 진행됐다.



이날 방송에서 양세찬은 옆에 앉으라는 지예은을 향해 "거기는 바타 자리예요"라며 거절했다.



이를 보던 하하는 "근데 막상 또 이렇게 되니까 약간 쫌 그렇다. 세찬이가 아무리 피곤해도 이렇게까지 힘없는 놈이 아닌데"라며 양세찬을 안타까워했다. 이에 김종국은 "오늘 약간 넋 나간 애 같아"라고 거들었다.



그러자 하하는 "종국이 형 결혼 소식 들은 나의 모습이야"라며 비즈니스 썸녀를 잃고 넋 나간 양세찬을 언급해 웃음을 자아냈다.



지예은의 열애 소식에 들뜬 지석진과 하하에 유재석은 "근데 왜 예은이가 열애설 났는데 너하고 석삼이 형이 신나 하냐"라고 물었다.



그러자 지석진은 "내가 이런 예쁜 사랑에 한 스푼 했다는 게 뿌듯하다"라고 했다. 이에 멤버들은 "형이 뭘 했냐. 형은 방해만 된 거다"라고 했고, 지석진은 "내가 역경이 된 거지"라고 합리화를 해 웃음을 자아냈다.



이날 지예은은 바타와 두 달 반 정도 썸을 탔다고 말했다. 또한 "저희는 사귀고서도 3주 동안 손을 못 잡았어요. 그 친구가 손 잡아도 돼해서 처음 잡게 됐다"라고 말해 듣는 이들까지 설레게 만들었다.



양세찬은 지예은과 팔자 사나운 코스를 선택해 경비행기를 타기 위해 이동했다. 이에 양세찬은 "근데 좀 미안하네 공교롭게 오늘 열애설 났는데 둘의 투샷을 볼 거 아니야"라며 바타를 걱정했다.



하지만 지예은은 "그냥 오빠가 마음 접어야죠 뭐"라며 "오빠 괜찮아요. 좋은 분 나타날 거예요. 오빤 그래도 걸그룹도 만나고 그러잖냐"라고 그를 위로했다. 또한 지예은은 "오빠가 집에 가서 술 한잔 할 생각 하는 거 같아가지고 미안하네"라고 너스레를 떨었다.



각각 경비행기 비행에 도전한 양세찬과 지예은은 즉흥 상황극을 선보여 웃음을 자아냈다.



지예은은 양세찬에게 "오빠 저 기다리지 마요"라고 했고, 양세찬은 "가라 바타한테 가"라고 응수했다. 그리고 지예은은 "다음 주부터 좋은 동료로 지내요"라며 상황극을 이어갔다. 그러자 양세찬은 "지예은 잘 들어. 나 너 잊는다"라며 능청을 떨어 폭소를 자아냈다.



한편 이날 벌칙에 당첨된 양세찬과 송지효는 800회 동안 성원을 보내준 팬들에게 편지를 써 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)