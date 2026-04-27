대리기사 매달고 운전해 숨지게 한 만취 승객에 징역 30년 구형

▲ 대전지법 전경

대리운전기사를 차에 매단 채 음주 운전해 사망하게 한 혐의로 기소된 30대 승객에게 검찰이 중형을 구형했습니다.검찰은 24일 대전지법 제12형사부(김병만 부장판사) 심리로 열린 A(36) 씨의 살인 등 혐의 결심 공판에서 "징역 30년을 선고해 달라"고 재판부에 요청했습니다.검사는 "피고인이 살인의 고의를 부인하지만, 일부 진술과 블랙박스 영상 분석 내용 등을 볼 때 살인 행위가 충분히 소명됐다고 판단한다"며 "피해자가 극심한 육체적·정신적 고통 속에 비참하게 생을 마감했는데도 피고인은 기억 상실을 주장하며 책임을 회피하는 만큼 죄책에 상응하는 엄중한 책임을 물어달라"고 강조했습니다.A 씨는 지난해 11월 14일 오전 1시 30분 대전 유성구 한 도로에서 자신을 태우고 달리던 대리기사 B(60대) 씨를 운전석 밖으로 밀쳐낸 뒤 B 씨가 차량에 매달린 상태에서 1분 40여초 동안 1.5㎞가량을 운전해 B 씨를 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.이에 앞서 B 씨가 과속방지턱을 조심히 넘지 않는다는 이유로 격분해 B 씨를 때리고 욕설한 혐의도 받습니다.당시 A 씨의 혈중알코올농도는 0.152%의 만취 상태였습니다.차량을 급가속하거나 급격히 핸들을 꺾어 차량이 가드레일이나 연석 등에 잇달아 부딪치기도 했습니다.A 씨는 운전자 폭행과 음주운전 혐의는 인정하면서도, 살인의 고의가 없었다며 살인 혐의는 부인했습니다.과도한 음주로 일어난 일을 기억하지 못하는 '블랙아웃' 상태였다는 것입니다.A 씨는 최후 진술에서 "저의 잘못된 행동으로 고통 속에 돌아가신 고인과 소중한 가족을 잃고 평생 씻을 수 없는 상처를 안고 살아가셔야 하는 유가족분들께 죄송하다"며 "제가 저지른 죄의 무게는 평생 반성하며 짊어지고 살겠다"고 말했습니다.유가족 측 변호인도 재판에 출석해 엄벌을 촉구했습니다.유가족 변호인은 "유가족에게 직접 사과 한마디 하지 않고, 책임 회피성 주장만 하는 피고인의 반성·사과를 믿을 수 없다"며 "대리운전기사는 사회적 지위가 낮고 고객이 주취자라 많은 폭력 범죄에 노출돼 있다.피해자 유가족과 오늘도 늦은 밤 귀갓길을 도와주는 대리운전기사들을 위해 피고인에게 법정 최고형을 선고해 달라"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)