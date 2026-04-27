학생 흡연 용인해줬다 '활활'…오늘 고등학교 현장조사

<앵커>



법적으로 초·중·고등학교는 전부 다 금역 구역입니다. 그런데 충북의 한 고등학교에서 학생들이 담배를 피우는 것을 용인해주다가 불까지 났다고 합니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



무릎 높이까지 올라온 불길에 벽면은 검게 그을렸고, 에어컨 실외기 전선 피복도 녹았습니다.



지난 23일 점심시간, 충북 제천의 한 특성화고등학교에서 학생들이 담배를 피우다 불이 난 것입니다.



문제는 교내 창고 옆 해당 공간이 평소에 흡연구역처럼 이용됐다는 점입니다.



이 학교 교장이 지난해 전교생이 모인 자리에서 '담배꽁초를 잘 처리하라'고 말하는 등 해당 공간에서의 흡연을 사실상 허락했다고 학생들은 말했습니다.



[A학교 학생 : 그쪽(창고 옆)에서만 피우라고 말씀을 해주셨어요. '담배를 피우되 그 쓰레기만 잘 처리해라' 이렇게 얘기하니까 애들은 더 피웠던 것 같아요.]



[A학교 교장 : 제가 무슨 뭐 못할 말을 한 게 아닌 거고 그걸 가지고 '흡연을 묵인했다, 조장했다'로 연결하는 건 정말 보시기에도 비약이죠?]



화재가 난 학교 정문입니다.



출입문 50m 이내는 금연 구역이라는 표지판이 있지만, 교내에서는 공공연하게 흡연이 이뤄졌습니다.



국민건강증진법에 따라 모든 초중고교 교내가 금연 구역이지만, 학교장 본인도 불이 난 공간에서 평소 담배를 피워왔던 것으로 전해졌습니다.



[A학교 교장 : 창고 쪽에서 (담배를) 태운 적이 있는데요. 수업할 때 가끔 이제 하곤 했었죠.]



이번 화재 당시 외부에 이런 사실이 알려지는 것은 우려했는지 교장이 불이 난 모습을 촬영한 학생을 윽박지르기도 했고,



[A학교 학생 : 순간적으로 무서워서 저는 촬영한 거죠.]



[A학교 교장 : 무섭다고 촬영을 하진 않지. 가 있어 볼래! 교장실에 가 있어!]



이 내용을 SBS에 제보한 해당 학생 부모에게도 '학교가 좋은 일도 아닌데 홍보되고 있다', '현명한 판단을 요청한다'는 내용의 문자메시지를 보내기도 했습니다.



[A학교 학생 : (친구들이 문을) 발로 팍 차면서 '너희 때문에 이제 우리 담배 못 핀다'고. 학교 다니기가 좀 무서웠어요.]



SBS 취재 결과, 해당 학교는 지난해부터 교내에서 교직원과 학생들이 흡연한다는 민원이 최소 4차례 교육청에 접수됐는데 현장 조사 등은 없었던 것으로 파악됐습니다.



취재가 시작되자 충북교육청은 해당 학교 현장 조사를 진행한다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 김예지)