마라톤 '2시간 벽' 깼다…'1시간 59분 30초' 대기록

<앵커>



런던 마라톤에서 케냐의 사바스티안 사웨가 세계 최초로 '2시간 벽'을 깼습니다. 사웨는 1시간 59분 30초에 마라톤을 완주해서 직전 세계 기록을 1분 넘게 단축했습니다.



편광현 기자입니다.



<기자>



템스 강을 따라 런던의 명소를 지나는 42.195km 레이스에서 사웨를 포함한 선두 그룹은 1시간 29초 만에 반환점을 돌며 대기록을 향해 성큼성큼 다가섰습니다.



에티오피아의 케젤차, 하프 마라톤 세계 기록 보유자인 키플리모 등과 치열한 경쟁이 펼쳐진 가운데, 사웨가 믿기 힘든 뒷심을 발휘했습니다.



사웨는 후반부로 갈수록 점점 페이스가 빨라졌는데, 35km 이후에는 100m를 16초 대에 주파하는 놀라운 속도로 격차를 벌리기 시작했고, 관중들의 뜨거운 함성 속에 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.



기록은 1시간 59분 30초.



2023년 키프텀이 세운 세계 기록 2시간 35초보다 '1분 5초'나 빠른 기록으로 사상 최초로 '2시간의 벽'을 깬 주인공이 됐습니다.



[사바스티안 사웨/케냐 (30세) : 정말 행복합니다. 오늘 결과에 아주 만족합니다. 결승선에서 세계 기록을 확인한 순간, 정말 짜릿했습니다.]



지난해 런던 대회와 베를린 대회를 제패하며 주목을 받은 사웨는 출전한 메이저 대회에서 3회 연속 우승을 차지하며 역사적인 순간을 장식했습니다.



함께 접전을 펼쳤던 케젤차 역시 1시간 59분 41초로 나란히 2시간 벽을 깬 가운데, 3위를 차지한 키플리모도 2시간 28초를 기록해 이 대회에서만 총 3명의 선수가 종전 세계 기록을 넘어서며 '새로운 시대'를 함께 열었습니다.



(영상편집 : 하성원)