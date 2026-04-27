"나도 봤다" 인천·경기 목격담 속출…푸른빛 '번쩍'

인천과 경기 북부 일대 밤하늘에서 푸른빛을 내뿜는 정체불명의 물체가 떨어지는 게 목격됐다고요?



24일 저녁, 인천과 경기 북부 일대에서 하늘에서 나타난 미확인 비행 물체.



불꼬리를 길게 늘어뜨린 채 떨어지는 불덩어리를 봤다는 목격담이 소셜미디어와 커뮤니티 등에 잇따랐습니다.



시민들은 "큰 별똥별처럼 보이는 물체가 하늘에서 떨어지는 장면을 봤다", "푸른색의 빛이 하늘에서 떨어졌다"며 목격 당시 상황을 전했는데요.



차량 블랙박스 영상에는 불꽃을 내며 하강하던 물체가 공중에서 1~2차례 갈라지는 모습이 담기기도 했습니다.



이에 대해 한국천문연구원은 이번 현상을 유성체로 추정했습니다.



크기가 큰 유성체가 대기권에 진입하며 타오를 때 이른바 '파이어볼', '화구' 형태로 관측될 수 있다는 것인데요.



연구원 측은 "전형적인 화구로 보인다"면서도 "현재로서는 정확한 낙하지점을 특정하기는 어렵다"고 밝혔습니다.



최근 해외에서도 이런 대형 유성체 목격 사례가 늘고 있는데, 뚜렷한 원인은 아직 규명되지 않는다고 하네요.



(화면출처 : X)