'마라톤 2시간 벽' 깬 사웨 "결승선 가까워질수록 힘 넘쳐"

▲ 결승선 통과하는 사웨

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인류 최초로 마라톤 풀코스를 2시간 이내에 뛴 사바스티안 사웨(케냐)는 "결승선에 가까워질수록 힘이 넘쳤다"고 소감을 밝혔습니다.사웨는 26일(한국시간) 영국 런던에서 열린 2026 런던 마라톤 남자부 경기에서 42.195㎞ 풀코스를 세계 신기록 1시간 59분 30초에 완주하며 우승한 뒤 "모든 사람에겐 때가 있다고 생각한다"며 "내겐 이번 대회가 매우 중요했고 열심히 준비했다"고 말했습니다.이어 "오늘의 결과는 나 혼자만의 것이 아니라 모두가 함께한 것"이라면서 "결승선에 도착한 뒤 시간을 확인했을 때 정말 기뻤고, 잊지 못할 하루가 될 것 같다"고 소감을 밝혔습니다.사웨는 켈빈 키프텀(케냐)이 2023년 10월 시카고 마라톤에서 세운 기존 세계기록(2시간 00분 35초)을 1분 5초 앞당기며 인류 역사상 처음으로 꿈의 기록 '서브 2'(2시간 이내에 마라톤 풀코스 완주)를 달성한 선수가 됐습니다.1996년 3월 16일 케냐의 리프트벨리에서 태어난 사웨는 할머니 손에서 자라면서 어린 시절 달리기를 접했습니다.그는 다른 케냐 선수들처럼 고지대에서 훈련했고, 중거리 선수 출신인 삼촌에게 전문적인 지도를 받으며 성장했습니다.그는 2023년 세계 크로스컨트리 선수권대회 남자 10㎞에서 7위에 오르며 이름을 알리기 시작했고, 2024년 발렌시아 마라톤에서 2시간 2분 05초의 역대 다섯 번째로 빠른 기록을 세우며 일약 세계적인 선수로 자리매김했습니다.그는 지난해 4월 런던 마라톤에서 2시간 2분 27초, 9월 베를린 마라톤에서 2시간 2분 16초의 기록으로 연이어 우승했습니다.급격한 성장세를 보이자 사웨는 최근 20번 이상 도핑 검사를 자진해서 받기도 했습니다.올 초 부상으로 잠시 훈련을 중단하기도 했던 사웨는 최근 컨디션을 크게 끌어올렸고 이번 대회를 앞두고 세계 기록 도전에 나서겠다고 밝혔습니다.이날 사웨는 레이스 후반부에 속도를 높이는 전략으로 뛰었습니다.특히 30㎞ 지점에서 페이스를 올리며 무서운 기록으로 레이스를 펼쳤습니다.영국 BBC는 "이날 사웨는 코스 전반부를 1시간 29초에 주파한 뒤 후반부를 더 빠른 59분 1초에 뛰었다"며 "역사상 하프마라톤을 59분 1초의 기록보다 빠르게 뛴 선수는 단 63명"이라고 설명했습니다.특히 사웨는 30∼35㎞ 구간을 13분 54초에 주파했고, 35∼40㎞ 구간은 13분 42초 만에 통과했습니다.이는 100ｍ를 16초 4에 뛰는 페이스입니다.이날 사웨는 스폰서사가 제작한 100ｇ의 무게도 나가지 않은 초경량 마라톤화를 신고 뛰었습니다.그는 경기 후 이 마라톤화에 기록을 적은 뒤 포즈를 취하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)(사진=AP, 연합뉴스)