허수봉, 배구 '역대 최고액'에 현대캐피탈 잔류…'연 13억원'

▲ 현대캐피탈 허수봉이 득점 후 환호하고 있다.

프로배구 남자부 자유계약선수(FA) 시장의 최대어로 꼽힌 허수봉이 V리그 역대 최고액으로 원소속팀 현대캐피탈에 잔류했습니다.한국배구연맹(KOVO)이 오늘(26일) 발표한 남자부 자유계약선수(FA) 계약 결과에 따르면, 허수봉은 현대캐피탈과 보수 총액 13억원(연봉 8억원, 옵션 5억원)에 도장을 찍었습니다.이는 종전 남자배구 최고액이었던 황택의(연봉 9억원, 옵션 3억원)의 12억원을 경신한 역대 최고 수칩니다.현대캐피탈은 허수봉 외에도 주전 세터 황승빈(총액 6억원)을 붙잡아 전력 누수를 최소화했습니다.지난 시즌 통합 우승팀 대한항공은 조재영(총액 2억7천만원)과 유광우(총액 2억5천만원)를 모두 붙잡았습니다.또 이번 FA 시장에 가장 많은 4명의 선수가 나온 우리카드도 박진우(총액 4억2천200만원)와 오재성(총액 4억2천200만원), 이상현(총액 6억200만원), 김영준(총액 3억4천200만원)까지 모든 선수와 잔류 계약을 체결했습니다.삼성화재는 김우진(총액 3억9천만원), 이상욱(총액 3억6천만원)과 재계약했습니다.이번 FA 시장에서 이적한 선수는 김도훈과 장지원, 이민규까지 3명입니다.각각 KB손해보험과 한국전력, OK저축은행이 원소속팀이던 이들은 마치 '삼각 트레이드'처럼 서로 맞물리는 새 보금자리를 찾았습니다.김도훈은 총액 2억5천만원에 OK저축은행, 장지원은 총액 3억원에 KB손해보험, 이민규는 총액 6억원에 한국전력 유니폼을 각각 입었습니다.이강원, 김재휘, 김광국은 마감 시한까지 소속팀을 찾지 못해 미계약자로 남게 됐습니다.A그룹(기본 연봉 2억5천만원 이상) 선수를 영입한 팀은 전 시즌 연봉의 200%와 구단이 정한 5명의 보호선수 이외의 선수 중 1명을 보상 선수로 내주거나 전 시즌 연봉 300%를 보상금으로 지불해야 합니다.이 경우 보상 방법은 원소속구단이 결정합니다.B그룹(기본 연봉 1억∼2억5천만원 미만) 선수는 보상선수 없이 전 시즌 연봉 300%를 보상하고, C그룹(기본 연봉 1억원 미만) 선수는 전 시즌 연봉의 150%만 원소속팀에 전달하면 됩니다.(사진=연합뉴스)